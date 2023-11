Luis García Montero desvela el consejo que le dio Letizia ante la enfermedad de Almudena Grandes

La reina Letizia ha demostrado en numerosas ocasiones que es una apasionada de la cultura, ya sea en forma de libro, de película, de museo o de espectáculo teatral. La revista Vanity Fair le ha dedicado ese martes un amplio reportaje a esa faceta que tanto le interesa y a la que muestra apoyo tanto en público como en privado.

En el artículo recaban el testimonio de Luis García Montero, escritor y director del Instituto Cervantes, quien recuerda que sintió "su amistad" en una comida en la que la reina le preguntó por su mujer, la también escritora Almudena Grandes, "que estaba enferma" —falleció de cáncer en noviembre de 2021—.

"Le comenté que estaba deprimido porque me habían llegado unos análisis médicos poco esperanzadores, y me dijo: 'Luis, creo que ella tiene derecho a saber la verdad para que no se haga falsas esperanzas", rememora García Montero.

Portada de 'Vanity Fair' dedicada a la reina Letizia. VANITY FAIR / UXÍO DA VILA

"En aquel momento sentí mucho la presencia de los reyes", agrega. Cuando falleció la escritora, Felipe y Letizia le enviaron una carta en la que destacaron la contribución personal y periodística de Grandes "al análisis de nuestro tiempo" y enviaron un abrazo a la familia junto al "afecto y el recuerdo más cariñoso".

El poeta, que ha compartido viajes y actos con la reina en su cargo como director del Cervantes, también señala que la reina está al corriente de sus ideas: "Cuando hay respeto institucional, es mucho menos peligroso tratar con un republicano como yo que con muchos monárquicos, que a lo mejor complican la vida".