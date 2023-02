Madonna, más Madonna que nunca, deja claro lo poco que le importan las críticas sobre su cara

Madonna, que acaba de anunciar una gira para celebrar sus 40 años de carrera en la música, fue la elegida el pasado domingo para introducir la actuación de Kim Petras y Sam Smith en la ceremonia de los Grammy. Sin embargo, lo que debería haber sido una noche de celebración para la cantante se convirtió en un incesante goteo de críticas a su apariencia física lanzadas desde las redes sociales.

La artista, conocida por no morderse la lengua, se ha defendido este martes a través de su cuenta de Instagram con un largo mensaje en el que deja claro que no le importa lo que piensen de su aspecto los demás.

Madonna empieza quejándose de que en lugar de prestar atención a su discurso que alababa la rebeldía de artistas como Petras y Smith, muchas personas decidieran hablar únicamente de las fotos de primeros planos de su cara.

"Estoy, una vez más, atrapada en la mirada hostil del edadismo y de la misoginia del mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a exaltar a las mujeres mayores de 45 años y que siente la necesidad de castigarlas si tienen determinación, son trabajadoras y aventureras", escribe la artista, que denuncia que ha sido "humillada" por los medios desde el principio de su carrera.

"Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora", defiende rotunda Madonna en su mensaje. "Estoy feliz de ser pionera para que a todas las mujeres detrás de mí les sea más fácil en los próximos años", añade la cantante.

Madonna deja claro que está lista para seguir "plantando cara al patriarcado" y disfrutar de su vida como a ella le plazca durante muchos años más. "Como decía Beyoncé, 'No romperás mi alma", defiende la artista.