Metro de vuelta cada 4 minutos y todo lo que tienes que saber sobre el transporte en el Mad Cool

El cartel de Mad Cool Festival 2023, que llenará Madrid de música los próximos 6, 7 y 8 de julio, está formado por 101 bandas, con nombres tan relevantes como The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Mumford and Sons, Queens of the Stone Age, Ava Max, Sam Smith, The 1975, Nova Twins, Robbie Williams, Lil Nas X, Kaleo, Morgan, Franz Ferdinand, Tash Sultana, Paolo Nutini, Rina Sawayama, Jamie XX, Primal Scream, Machine Gun Kelly…

El Mad Cool estrenará con ellos una nueva ubicación, el llamado Nuevo recinto de festivales de Madrid situado en la zona de Villaverde. La nueva ubicación contará con 185.000 metros cuadrados y ocho escenarios en los que se celebrará la sexta edición del festival.

Según la organización, esta nueva ubicación será más accesible para los asistentes —el aforo es de 70.000 personas— gracias a la amplia red de transporte público, facilitando así una movilidad responsable y sostenible. De hecho, el festival recomienda a los asistentes que elijan el transporte público. Estas son las opciones para desplazarse hacia y desde allí:

Cómo ir y volver en Metro

El servicio de la línea 3 amplía su funcionamiento hasta las 04:00, con una frecuencia de paso de 4 minutos.

Este horario especial alarga dos horas más la posibilidad de desplazarse en la línea 3 de metro durante los días de celebración de Mad Cool Festival, quien asumirá el coste de esta apertura extraordinaria.

Ida a Mad Cool Festival:

Línea 3: Parada Villaverde Alto.

Vuelta de Mad Cool Festival:

Línea 3: Villaverde Alto – Sol, con paradas en Legazpi y Embajadores.

Cómo ir y volver en autobús

Línea 22: Legazpi – Villaverde Alto. (5:30 – 23:45)

Línea 79: Legazpi – Villaverde Alto. (6:00 – 23:30)

Línea T41: Villaverde Alto – Polígono Industrial La Resina. (6:30 – 21:00)

Línea N14: Cibeles – Villaverde Alto. (23:40 – 05:50)

Línea 428: Getafe – Valdemoro. (6:00 – 23:30)

Lanzaderas Mad Cool Festival

Habrá un servicio de autobuses lanzaderas gratuitas para volver del festival.

Su horario será desde la 01:00 hasta las 03:30. Su trayecto va desde Villaverde hasta Legazpi.

Cómo ir en Cercanías

Línea C3: Parada en San Cristóbal Industrial.

Línea C4: Parada en Villaverde Alto.

Línea C5: Parada en Villaverde Alto.

El horario de funcionamiento será de 05:30 a 23:30.

Taxi

Dispondrán de puntos específicos de parada de taxi en las inmediaciones del festival.

VTC

Dispondrán de puntos específicos de parada de VTC en las inmediaciones del festival.