Mónica Naranjo canta 'Sobreviviré' en el Benidorm Fest y todo el mundo se hace la misma pregunta

🔴 Benidorm Fest: la final, en directo

Ha sido unánime. Mónica Naranjo se ha subido al escenario de la final del Benidorm Fest para cantar uno de sus grandes éxitos, Sobreviviré, y los espectadores no han tardado en preguntarse por qué la artista no representó en su día a España en Eurovisión con la canción que, a juzgar por el entusiasmo del público, no ha pasado de moda.

La mayoría de los tuiteros han resaltado que Naranjo habría conseguido una buena posición y otros incluso tienen claro que la artista habría ganado.

Incluso no han sido pocos los espectadores que han pedido que la cantante sea la representante de España en Liverpool el próximo mes de mayo.

Hace tan solo dos días que Naranjo habló sobre la posibilidad de ir a Eurovisión en un futuro en La noche del Benidorm después de la segunda semifinal y no pudo ser más clara. “Con los años me he vuelto una persona muy práctica. ¿Me apetece esta aventura? No, porque no estoy mal de la cabeza”, declaró rotunda.

Además, resaltó que los artistas que van a Eurovisión están "acostumbrados a la presión mediática".