Muere Juan Muñoz Martín, autor de 'Fray Perico y su borrico' y 'El pirata Garrapata'

El escritor Juan Muñoz Martín, querido por muchas generaciones por ser autor de libros como Fray Perico y su borrico y El pirata Garrapata, ha fallecido a los 93 años, según han informado en su cuenta de Twitter.

"Queridos lectores y alumnos de Juan Muñoz, tristemente os anunciamos su fallecimiento. Sus libros siempre nos harán recordar los mejores momentos de nuestra infancia, riendo con sus disparatadas historias. Deseamos que nuevos lectores le descubran", han escrito en su perfil.

Queridos lectores y alumnos de Juan Muñoz, tristemente os anunciamos su fallecimiento. Sus libros siempre nos harán recordar los mejores momentos de nuestra infancia, riendo con sus disparatadas historias. Deseamos que nuevos lectores le descubran. Le recordamos así de alegre. pic.twitter.com/bidS3AAp9q — Juan Muñoz Martín (@autorFrayPerico) February 27, 2023

Estudió Filología Francesa y fue profesor, pero su indudable logro es haber inculcado el gusto por la lectura a varias generaciones gracias a sus entrañables personajes y sus divertidas historias.

"A mí captar la atención de los niños se me da perfectamente. Me gusta hacer el ganso. Cuando voy a una clase lo primero que hago es dramatizar los textos porque así entran muy bien y es una forma de ejercer la pedagogía en los niños", contó en 2019 a El HuffPost.

Sobre cómo se le ocurrió crear a su famoso fraile, recordó sus tiempos como director de una academia en la calle Toledo de Madrid: "Cuando llegó la Navidad puse un nacimiento muy llamativo para que la gente entrara y conociera la academia y entró un inspector de educación que me dio un regalo por ello: un libro sobre San Francisco. Me hizo mucha gracia el fraile y me puse a escribir una narración. Fue sobre el año 50". Esa historia no vio la luz hasta 30 años después.

Fray Perico y su borrico, premio Barco de Vapor en 1979, se convirtió en una serie de nueve títulos, mientras que de El pirarta Garrapata desarrolló hasta 16 historias.

Twitter se llena de condolencias

El fallecimiento del escritor ha conmocionado a muchos lectores este lunes, que han plasmado a través de Twitter lo mucho que significaron para ellos sus libros.

He conocido la noticia de la muerte de @autorFrayPerico en un instituto de Logroño



Somos miles los que leímos sus libros en colegios de nuestro país. Y los que hoy seguimos leyendo sus obras a nuestros hijos.



Un abrazo muy grande a toda su familia @elbarcodevapor @Literatura_SM https://t.co/Bf14fZq0r2 — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) February 27, 2023

📚 Lamentamos la muerte del escritor de literatura infantil Juan Muñoz Martín, autor de #FrayPerico y #ElPirataGarrapata. El pasado diciembre, recibió de mano de los Reyes y del ministro de Cultura y Deporte, @miqueliceta, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021. pic.twitter.com/4liJWpTRhZ — Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob) February 27, 2023

Si hoy soy una devoradora de libros es en gran parte gracias a Juan Muñoz y Fray Perico. Hoy se ha ido una parte de mi infancia con él 💔 — Judith Arrillaga Pérez (@judith_njr) February 27, 2023

Juan Muñoz Martín inculcó a varias generaciones el amor por la lectura y no me cabe la más menor duda de que su legado seguirá cumpliendo con tan noble propósito. Muchas gracias. Sit tibi terra levis. https://t.co/EhjyHNnyE5 — Marcos Marquiños 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇨 (@RedondoMarcos) February 27, 2023

Gracias por tanto, don Juan Muñoz Martín.



Descanse en paz señor. pic.twitter.com/Fc2v9iY324 — Fernando * (@ferescamillo) February 27, 2023

Asociar la lectura a la risa fue el primer paso de mi pasión por leer.

Pocos contribuyeron más que Fray Perico y su borrico, el Pequeño Nicolás, los cómics de Asterix, Mortadelo y Filemón, etc.



Mi gratitud eterna.

Juan Muñoz Martín, tienes el Cielo ganado. — Hombre Revenido (@hombrerevenido) February 27, 2023