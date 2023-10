Muere Burt Young, el cuñado de Rocky, a los 83 años

El pasado 8 de octubre falleció en Los Ángeles el actor Burt Young a los 83 años, conocido por sus papeles en películas como Rocky o Once Upon a Time in America. Sin embargo, su hija no ha confirmado la noticia hasta este miércoles, según reporta The New York Times, que no ha detallado cuáles han sido las causas.

Criado en Queens, consagró su fama gracias a papeles de tipo duro y rudo en una carrera que se remonta a principios de los años 70, con títulos como Chinatown o Carnaval de sangre. Aunque en 1976 interpretó su papel más recordado y que le valió una nominación al Oscar: Paulie, el amigo y cuñado del boxeador Rocky Balboa.

Con él, lo nominaron al Oscar en la categoría de mejor actor de reparto. Y, aunque el filme se llevó tres del total de 10 galardones a los que estaba nominado, Young no fue uno de los agraciados.

Para interpretar al amigo inseparable de Balboa, Young no tuvo que pasar ninguna prueba. "Fui el único actor que no audicionó en la primera de Rocky" llegó a asegurar en una entrevista reportada por The New York Times. "Y obtuve la mayor cantidad de dinero por ello", apostilló.

En la misma, el actor recordó cómo fue su primer encuentro con Stallone. Comentó que se acercó a él, se arrodilló a su lado y le dijo: "Señor Young, soy Sylvester Stallone. Escribí Rocky. Tienes que hacerlo, por favor", aseguró el actor que le pidió el protagonista de la película.

De hecho, Stallone ha sido de los primeros en reaccionar a la noticia. Lo ha hecho publicando un mensaje de cariño a través de su perfil de Instagram. "Para mi querido amigo, Burt Young, fuiste un hombre y artista increíble. Yo y el mundo te echaremos de menos", ha escrito.