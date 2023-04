Pedro Almodóvar presentará su corto con Ethan Hawke y Pedro Pascal en Cannes

Es oficial. El Festival de Cannes ha confirmado que Extraña forma de vida, el nuevo corto de Pedro Almodóvar protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, se estrenará en mayo durante el certamen seguido de un encuentro con el director manchego y el equipo de la producción.

Rodado en Almería el pasado verano, se trata de la segunda obra en inglés de Almodóvar después de La voz humana y en el reparto también figuran nombres como Pedro Casablanc, Manu Ríos o Sara Sálamo. Este cortometraje de unos 30 minutos es, en palabras del cineasta, “un western muy particular”.

Hace unos meses, el director sugirió que la producción es una especie de respuesta a Brokeback Mountain, cinta que rechazó dirigir en su día. El título toma el nombre de un fado "triste" de Amalia Rodrígues.

La letra de la canción “sugiere que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a tus propios deseos", reveló el manchego cuando se anunció el proyecto el año pasado.

"Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad…", reza la sinopsis de la historia, de la que Almodóvar no ha querido desvelar demasiado para que los espectadores no anticipen los giros del guión.