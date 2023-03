El hilo viral de un escritor que demuestra que 'El pollo Pepe' no es ninguna chorrada

Muchos padres podrían recitar el cuento de El pollo Pepe de memoria, sin necesidad de ir siguiendo el texto sobre ese pollito que va comiendo mucho y, en consecuencia, tiene una gran barriga, grandes patas o un gran pico.

Este libro, un auténtico bestseller infantil, tiene 10 páginas, 53 palabras, tres pop-ups y un desplegable. Con esos sencillos elementos, ha conseguido cautivar a los más pequeños en multitud de países.

A algunos adultos les cuesta entender la sensación que supone un cuento tan sencillo y repetitivo, pero el escritor y guionista Jorge Corrales ha demostrado en un hilo de Twitter que está teniendo gran repercusión que, en realidad tiene bastante miga.

Hoy voy a analizar el libro que más veces he leído en mi vida:



El Pollo Pepe.



Os parecerá que estoy de coña, pero no lo estoy.



Si es el libro infantil más vendido es por algo y voy a intentar explicar por qué.



Y al final os explico la razón de este hilo. pic.twitter.com/yNGeoepxeW — Jorge Corrales (@Yosoycorra) March 1, 2023

"He escuchado a muchos padres decir que El pollo Pepe es una chorrada (yo mismo lo he dicho). Pero después de leerlo unas mil millones de veces (en mi casa, Pepe no tiene patas, ni cabeza) me he dado cuenta de que tiene una estructura narrativa compleja", escribe.

Como resalta el autor de la novela Las chicas del muro, "las páginas del pollo Pepe comiendo son prácticamente iguales, cambia solo el ingrediente. O eso creemos". Argumenta que esa repetición es un recurso para crear una premisa, una situación normal a la que después se da la vuelta, como en los chistes: "Sin la premisa, no hay giro final o magia".

Además, se va creando un suspense, "una estrategia que es tan antigua como contar historias, pero que para niños funciona a la maravilla".

Según Corrales, el libro además esconde un conflicto: "Me lo descubrió mi hija pequeña". "En cuanto aparece un personaje infantil, ya sea un animal pequeño o un bebé, siempre preguntan lo mismo: ¿Dónde están sus papás?", prosigue.

"Para ellos, ver un personaje en esa situación es un reflejo de lo que más pueden temer: estar solos sin un adulto", apunta.

Tras todo lo que come el pollito, llega "un giro brutal", un "Shyamalan en toda regla", dice en mención al director de El sexto sentido, para niños de dos años: la aparición de su mamá.

"Y podría fliparme hablando del conflicto interno del pollito, pero no lo voy a hacer, porque lo que quería era mostraros cuán complejo puede ser escribir un cuento para niños de dos años. El pollo Pepe es una obra de orfebrería", recalca el escritor, que defiende que "la literatura infantil es de lo más jodido de escribir".

"Deberíamos tener el máximo respeto por los escritores y dibujantes de literatura infantil y juvenil y no pensar que juntando cuatro imágenes ya tenemos literatura", sostiene Corrales. Puedes repasar su hilo completo aquí.