Dua Lipa, Smashings Pumpkins, Pearl Jam y Avril Lavigne primeras confirmaciones del Mad Cool 2024

Después de rumores de cancelación y de mensajes inquietantes en redes sociales que presagiaban que la edición de 2024, el Mad Cool ha presentado este lunes sus primeras confirmaciones: Dua Lipa, Smashings Pumpkins, Avril Lavigne o los clásicos Pearl Jam, son algunos de los nombres confirmados.

Con estos nombres y con poca presencia española, de hecho, con apenas un cabeza de cartel nacional, se confirman los rumores que traían a Lavigne de vuelta a España 20 años después en el festival o que confirmaban la única fecha de Dua Lipa, que presenta nuevo disco y ha avanzado ya su primer single Houdini.

A ellos se suman otros como Keane, Sum 41, que anunció su separación el pasado mesd de mayo, Janelle Monáe, Tom Odell, Tom Morello, Arlo Parks, Sleaford Mods, Greta Van Gleet, Garbage, Garbage, Reels B, Bring Me The Horizon o Nothing But Thieves. También tiene un papel relevante el grupo Motxila 21, uno de los cabezas de cartel del día 11 de julio, un grupo formado por jóvenes con síndrome de Down impulsado por nombres del rock español como El Drogas o Piñas de Marea.

Aunque el rock estará muy presente, también lo harán los sonidos latinos y pop como Bomba Estéreo, Reels B o Sofi Tukker. El festival apuesta así por variedad de géneros y edades entre su público. Sin embargo, todavía quedan por conocer tres cabezas de cartel: los dos del día 12 de julio y uno del sábado 13.

Esta primera confirmación incluye un total de 73 bandas y aún quedarán 31 nombres adicionales por desvelar próximamente hasta llegar a los 104 artistas.

El evento durará cuatro días y tendrá lugar entre el 10 y el 13 de julio en el mismo recinto en el que se desarrolló este 2023, el Iberdrola Music, situado en el polígono de Villaverde, aunque se reducirá el aforo a 15.000 personas y se reducirán de ocho a siete escenarios.

En el plano electrónico, estarán presentes en el ya clásico escenario The Loop, Mochakk, Dj Koze, Jayda H, The Blessed Madonna, Claudia León o Bonobo Dj Set.

El festival ha comunicado estos primeros nombres en la galería Espacio Solo, con lo que han querido recalcar su vinculación del festival con el arte y la cultura. Además, la organización ha comunicado que las entradas saldrán a la venta a partir de este 12 de diciembre para los Mad Cool Members y miembros de Santander, para el público general será el próximo 15 de diciembre.

Los precios serán los siguientes: 193 euros el abono general y 427 euros el abono VIP para la preventa de los socios y clientes Santander y 210 euros el abono general y 482 euros el VIP para la venta general.

Además de la reducción del aforo, el festival ha anunciado otra serie de mejoras tras las críticas recibidas el pasado año como "el incremento de los puntos de agua potable, el número de baños y su distribución, los metros de barras y los puntos de recarga de pulseras, o la creación de nuevos espacios de relax y descanso, así como más zonas de sombra".