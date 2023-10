Revuelo por el fantasma de Lady Di que aparecerá en la última temporada de 'The Crown'

Elizabeth Debicki como Diana de Gales en la sexta temporada de 'The Crown'.

La sexta y última temporada de The Crown está trayendo cola incluso un mes antes de su estreno. La serie de Netflix inspirada en la vida de la familia real británica dividirá esta última temporada en dos partes: la primera se estrenará el próximo 16 de noviembre y la segunda, el 14 de diciembre.

En la primera parte, tal y como informan desde Netflix, "muestran la incipiente relación entre la Princesa Diana y Dodi Fayed antes de su fatídico accidente en coche". En la segunda parte, tras la muerte de Diana, "Guillermo intenta integrarse de nuevo en su vida en Eton tras la muerte de su madre, mientras la monarquía tiene que hacer frente a la opinión pública".

Sin embargo, según indican en el Daily Mail, Diana de Gales, a la que interpreta Elizabeth Debicki, se aparecerá en la segunda parte a modo de fantasma tras su muerte. Concretamente, se aparece a Carlos de Inglaterra (Dominic West) para decirle: "Sabes que te quise mucho. Tan profundamente, tan dolorosamente, también. Eso se acabó. Será más fácil para todos cuando me haya ido".

Además de esta aparición fantasmagórica, habrá otra en la que la figuración hablará a la reina Isabel II (Imelda Staunton): "Sé que debe de ser aterrador... Desde que tengo memoria, nos has enseñado lo que significa ser británico. Quizá sea hora de demostrar que tú también estás lista para aprender", le dice.

Estas licencias por parte de los guionistas de la serie han generado revuelo dentro de los Windsor. Según un amigo cercano a Carlos III y Camilla consultado por The Daily Beast, a la pareja parece no importarle demasiado esta intromisión. "Es bastante ridículo a estas alturas de todos modos. Creo que el programa ha perdido la credibilidad que tenía en los primeros años", apunta.

Pero no todos han reaccionado igual, según un amigo cercano al príncipe Guillermo consultado por el citado medio, al príncipe de Gales no le ha hecho ninguna gracia. "Es increíblemente doloroso que Netflix explote a su madre una y otra vez de esta manera vulgar. No lo verá, pero le repugnará por completo", ha señalado y además ha recalcado el malestar también con su hermano Harry por colaborar con la plataforma de streaming en su documental.

A raíz de estos comentarios, un portavoz de Netflix ha justificado a The Telegraph la decisión del guion: "Estas sensibles y reflexivas conversaciones imaginadas buscan dar vida a la profundidad de la emoción que se sintió después de que una tragedia tan sísmica golpeara el corazón de la familia".

"Tras su muerte, Diana aparece como parte de un diálogo interior en escenas separadas con el príncipe Carlos y la reina, que reflexionan sobre su relación con la difunta princesa", explica.

A pesar de la polémica generada, no es la primera vez que los fantasmas rodean la retórica de la familia real británica en la ficción. Ni tampoco a Diana, quien se "comunicaba" con la difunta Ana Bolena en el biopic de Pablo Larraín, Spencer, entonces encarnada por Kristen Stewart.