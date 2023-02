Steven Spielberg recreó su casa para 'Los Fabelman': "Tuve que controlarme"

Merie Weismiller Wallace/Universal Pictures and Amblin Entertainment

Este viernes llega a los cines Los Fabelman, la última cinta de Steven Spielberg y una de las grandes favoritas para los próximos Oscar, puesto que obtuvo siete nominaciones, entre ellas las de Mejor película y Mejor director.

En ella, Spielberg ha confeccionado de manera cinematográfica el recuerdo de su niñez y su carrera, en lo que es un retrato muy personal de la infancia de un muchacho estadounidense.

La cinta la protagoniza Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), quien vive entregado al cine, un interés al que da alas su madre, Mitzi (Michelle Williams). Su padre, Burt (Paul Dano), científico, también lo apoya pero no lo ve más que como una afición. Tras documentar durante años la historia de su familia, a los 16 años Sammy se mudará con su familia al oeste, donde descubrirá una verdad sobre su madre.

El germen de la película hay que buscarlo en 2005, cuando Spielberg le contó al guionista Tony Kushner la historia de su vida —cómo le marcaron sus padres, un diseñador informático y una músico, el traslado de su familia durante su adolescencia y la deriva del matrimonio— y éste le dijo que algún día tendría que hacer una película sobre ella.

El primer día de rodaje transcurrió en una recreación de la casa de Spielberg en Félix, California (Estados Unidos). "Cuando llegué al set el primer día, tuve que controlarme", asegura el director en este clip exclusivo.

"Recorrí las habitaciones solo con un nudo en la garganta y después ya salí del set y empecé a prepararme para la primera sesión de rodaje. Luego llegaron los actores. Michelle Williams llevaba una réplica exacta de la ropa favorita de mi madre. Paul Dano tenía totalmente el aspecto de mi padre. Cuando vi a Paul y Michelle juntos, tuve un pequeño momento en el que todo se movía a cámara lenta, como en un accidente de coche. Los miraba juntos y no veía a Michelle ni a Paul. Veía a Leah y a Arnold. Veía a mi madre y a mi padre. Perdí un poco la noción de la realidad. Y Michelle y Paul, que Dios los bendiga, se me acercaron y me dieron un abrazo. Fue un abrazo a tres bandas que marcó el comienzo de una bonita amistad", cuenta Spielberg en las notas de producción.

"No me puedo imaginar una carrera profesional sin haber contado esta historia. La película, para mí, fue como viajar en el tiempo", agrega. Según el director, al terminar el rodaje fue cuando tomó "realmente conciencia" de que nunca recuperaría ese hogar. "Pero al menos puedo compartir esta película".