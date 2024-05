Stevie Nicks da un concierto y las 'swifties' no pueden evitar fijarse en este detalle

"Te pareces a Stevie Nicks en 1975", canta Taylor Swift en Clara Bow, una de las canciones que conforman The Tortured Poets Department, el último álbum de estudio de la artista. Y este fin de semana, Nicks parece haberle devuelto el guiño.

En la noche del viernes, la que fuera vocalista de Fleetwood Mac en la década de los 70 ha participado en el festival BottleRock. Durante el recital deleitó a su audiencia con varias canciones de la que fue su banda.

Y lució una pulsera que no ha pasado desapercibida entre las fans de Taylor Swift. Se trata de un fino brazalete de cuentas de color rosa, a excepción de una, que es naranja. Las swifties lo han interpretado como una señal.

La toman de otra de las canciones de la artista. Las fans, a raíz del verso de You're on your own kid que dice "haz pulseras de la amistad, coge el momento y saboréalo". Por eso, elaboran ellas mismas pulseras que intercambian en los conciertos. Estas hacen referencias a cada uno de los álbumes que ha elaborado la cantante de Shake it Off.

Los distintos álbumes tienen asociado un color. En el caso del rosa, se corresponde con The Tortured Poets Department. Ese es precisamente el álbum en el que Swift le hace un guiño, de la misma manera en la que se lo hizo a Patti Smith en el tema homónimo.