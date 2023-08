Vicco y el 'hitazo' de 'Nochentera': "Y la canción salió el 19 de diciembre. Yo te juro que flipo"

El jueves 24 de agosto Ochentera acumulaba 82.623.339 reproducciones en Spotify. En 48 horas, desde el martes, había sumado más de 724.000. ¿El motivo? No es otro que la celebración del Mundial conseguido por la selección española de fútbol femenino a la que Vicco, entre otros artistas, puso banda sonora. Y para tan especial evento, la cantante y compositora cambió su estribillo y sustituyó el “noche ochentera” por "primera estrella”.

Claro que la pegadiza canción tampoco había dejado de sonar en las últimas semanas pues era titular indiscutible antes de empezar cada partido, cuando el equipo salía a calentar, y fue el primer tema que se escuchó al terminar la final contra Inglaterra en la que se proclamaron campeonas.

El Mundial, las campeonas y las celebraciones han vuelto a dar un empujón a la 'vida' de esta canción que ha terminado resultando todo un fenómeno: cuando parece que empieza a escucharse menos, que hay otro tema que la va a sustituir en fiestas, bares, ferias y discotecas, algo pasa y resurge de nuevo.

"El pico más alto de reproducciones en Spotify coincidió con San Juan, por la noche de San Juan, a finales de junio. Y la canción salió el 19 de diciembre. Yo te juro que flipo", confiesa a El HuffPost la propia Vicco, consciente de que "esto es algo excepcional y sé que pasa muy pocas veces en la vida".

La historia de una canción 'buenrollera'

Asegura Vicco que la canción nació casi por casualidad, ella no tenía la intención de componerla y fue el sueño de uno de sus productores, pero en sentido literal, lo que terminó convirtiéndose en Ochentera. "Yo quería enseñar a los productores los siete temas que tenía compuestos, así como de rollo ochentero. Dos de ellos eran Me muero x ti y Todo me da igual, que van a salir a finales de año. Y es verdad que en mis canciones sale mi parte más emocional, de mis relaciones y de mis sensaciones, pero entré en el estudio con ganas de hacer una canción que no hablara de amor, que fuera una canción para disfrutar. Quería ponerme el reto de hacer una canción más de diversión. Uno de ellos, que suele soñar canciones, contó que había soñado con el estribillo: Noche ochentera, toda la noche entera. Cuando lo escuché dije ‘Me flipa. Y además, estoy haciendo música de los 80, qué mejor que tener una canción que se llame Noche Ochentera'. Empezamos a escribir, entre cervezas, entre amigos, sobre cómo sería esa fiesta de los 80, qué pasaría, quién se uniría… La canción salió superfluida y eso se nota: se compuso desde la felicidad, compartiendo y celebrando, y eso se nota", explica sobre el proceso de creación del tema que decidieron presentar al Benidorm Fest.

"Esto me pilló sin mucha esperanza, así que me dije, 'Benidorm Fest vamos allá. Igual sale mal pero peor no podemos estar, así que vamos a jugar", afirma emocionada. Y así fue: llegó y no venció, quedó la tercera, pero no hizo falta: "Es el mejor año de mi vida porque estoy viviendo algo que pensé que ya no iba a llegar".

Alegre, fiestera, buenrollista... Ni la propia ganadora del Benidorm Fest, Blanca Paloma, ni el éxito arrollador de la Music Sessions, Vol. 53 de Bizarrap y Shakira —que se había lanzado sólo dos semanas antes— supusieron un inconveniente para que Nochentera, la canción compuesta por Victoria Riba —el verdadero nombre de Vicco— y Joan Valls Paniza y Ruben Perez Perez comenzara un vertiginoso ascenso. Fue casi sin darse cuenta, hasta terminar haciendo cifras de récord: acumula cinco discos de platino, es la canción más escuchada salida del Benidorm Fest —superando a otros dos fenómenos como Ay mamá y SloMo— y, hasta el mes de octubre, Vicco dará más de 45 conciertos desde los escenarios de los festivales más populares de nuestro país, sin incluir recitales especiales, como el de la celebración del Mundial porque "es el año de hacer todo lo que se pueda".

A sus 26 años, Vicco tuvo que aprender a gestionar un éxito que le llegó de repente, después de muchos años en la música, como cantante —fue telonera de Alejandro Sanz en la gira Sirope— y como compositora —Chenoa, Edurne o Natalia Lacunza han cantado canciones suyas—. Con toda sinceridad admite que al principio fue complicado y le creaba "mucha ansiedad que todo saliera bien". Su agenda se desbordó en unos meses, con conciertos, promos, shootings, reportajes, entrevistas y ella iba "un poco con el piloto automático". "Son muchas cosas que nunca me había encontrado y fue tan de repente que los primeros meses fue ¡buffff!. Ahora estoy aprendiendo a saber cuándo frenar y a buscar nuevos espacios", asegura.

El remix con el que cruzar el Atlántico

Poco o nada había escuchado Lali Espósito la canción en Argentina, ni nunca había oído hablar de Vicco hasta que un amigo se la pasó: “Me dijo: 'Escúchate este temazo que acá está siendo refamoso. Te va a gustar porque es pop, está bueno, es muy vos”. Y le encantó, así que, como nos contó la propia artista hace unas semanas, buscó en redes sociales a la cantante y la escribió por privado. “Suelo hacerlo cuando algo me gusta mucho, le escribí y le puse: ‘Te felicito un montón, qué temazo que hiciste. Qué bueno que te vaya super bien con esto. Muchos éxitos. Saludos”. No tardó mucho en recibir respuesta por parte de la catalana, que contestó con ilusión al mensaje de la actriz y cantante argentina. “Su próximo mensaje fue invitándome a hacer el remix. Y por supuesto le dije que sí", explicó la protagonista de Sky Rojo a El HuffPost.

El 14 de julio se estrenó Nochentera remix, la nueva versión discotequera, vestida de verano y con algunas novedades para que el éxito traspasara fronteras. “Creo que lo principal que he aportado a la canción es argentinidad, para empezar. Quería realmente ponerle un flow... La canción ya es un éxito con Vicco y uno tiene la responsabilidad de decir ‘bueno, que le agrego que no tenga el hit’. Y ese era el desafío cuando me metí en el estudio. Y la verdad es que fluyó muy rápido porque me salió enseguida esa idea de meterle la parte más hablada, más dicha, con una intención más rapera, y me pareció que eso iba a darle un aire nuevo. Y a la vez los modismos, cambiar 'pibón' por 'minón' —que viene a significar los mismo en Argentina—, pequeñas decisiones que son guiños a abrir las fronteras de la canción a un vocabulario más argentino, que era lo que yo le podía aportar. A Vicco le gustó y muy rápidamente la tuvimos hecha”.

Esta nueva versión de la canción exigía un nuevo vídeoclip, y así se hizo. Con las dos cantantes como protagonistas, todo sucede en una pista de baile, pero hay dos personajes que le dan un aire más cómico a la historia: uno es el astronauta que aparece bailando y la otra es Mari, la famosa vecina que quiere subirse a bailar. Y ¡sorpresa!: la Mari del vídeo es la madre de la cantante. "Ella hace teatro amateur y, como en el vídeo original no aparecía, ella siempre me decía 'cuándo viene Mari, cuándo viene Mari'. Así que dijimos, para el remix tiene que aparecer. Fue muy divertido y es la estrella del vídeo".

Lali, que aterrizó en el mes de junio en España para iniciar su gira por nuestro país, ha actuado en Asturias, Coruña. Torrelavega, Fuengirola y en el festival Arena Sound (en Burriana, Castellón), donde el público pudo disfrutar de la canción en su voz. Sólo unos días antes, en ese mismo escenario, lo habían hecho con Vicco. ¡Por algo es una de las canciones más escuchadas del verano!