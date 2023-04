La decisión de Carolina Monje, la última novia de Aless Lequio, tras conocer el nacimiento de la nieta de Ana Obregón

Ana Obregón provocó de nuevo este miércoles un tsunami mediático al dar a conocer - vía exclusiva en la revista "¡Hola!" - que la bebé que ha tenido a través de gestación subrogada en Estados Unidos no es su hija sino su nieta. La presentadora y bióloga confirmaba así el rumor que se había extendido durante la última semana tras verla salida de un hospital de Miami en silla de ruedas con la criatura en brazos: Ana habría cumplido el deseo de su hijo fallecido de tener descendencia y usó el esperma congelado de Aless para tener a Ana Sandra a través de un vientre de alquiler.

Ana Obregón en la portada de la revista '¡Hola!'.

La noticia ha generado otra vez mucha controversia por los límites éticos de esta práctica y por haber tenido a la niña a través de técnicas ilegales en España. "Lo único que me ha permitido seguir viviendo cada día, es cumplir la misión de traer al mundo a una hija de Aless", confesaba la actriz en la entrevista exclusiva.

Aless Lequio falleció en mayo de 2020 víctima del sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta principalmente a niños y adolescentes y que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos. Según su madre, el joven aseguró tanto a Ana como a su padre Alessandro Lequio su intención de tener descendencia "aunque ya no estuviera". Por este motivo, meses antes de fallecer acudió a una clínica para guardar muestras de su esperma. "Se le recomendaron los médicos, por si la quimioterapia le afectaban en el futuro para asegurarse de poder tener hijos", cuenta Ana.

Por entonces, Aless Lequio salía con Carolina Monje. La diseñadora de moda fue pareja del hijo de Ana Obregón desde 2018 hasta su fallecimiento en mayo de 2020. Carolina fue uno de los principales apoyos de Aless en su lucha contra el cáncer y estuvo a su lado hasta que se produjo el infeliz desenlace.

Después de la pérdida, Carolina acompañó a Ana en el funeral. Las agencias captaron a ambas unidas de la mano en el triste adiós que dieron al joven. Sin embargo, meses después Carolina consiguió rehacer su vida junto a un nuevo amor. Algo que, según parece, no gustó a Ana Obregón, que acabó eliminándola de sus redes sociales.

Ana Obregón y Carolina Monje, de la mano en el funeral de Aless GC Images

Ahora, tras conocer la noticia de que Aless ha sido padre de una niña a través de gestación subrogada y ante el alud de posibles comentarios, Carolina ha decidido cerrarse su cuenta de Instagram, donde suma más de 30.000 seguidores. Una drástica decisión que se produce también escasas semanas después de dar a conocer su futuro compromiso con Álex Lopera, el hombre con el que ha rehecho su vida después de perder a Aless.

No sabemos si Carolina está o no de acuerdo con la 'aventura' emprendida por su exsuegra, pero Beatriz Cortázar ha contado este miércoles en "El Programa de Ana Rosa" que la diseñadora rechazó ser la madre del hijo de Aless. "Ella no quiso tener un hijo en solitario, ese deseo no se vio con capacidad de cumplirlo porque no era lo que habían imaginado", ha señalado la periodista. Tras esta negativa, Ana Obregón decidió entonces emprender el camino de la gestación subrogada para cumplir el deseo de su hijo.