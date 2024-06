El agua del mar se está filtrando en el 'Glaciar del Juicio Final'

Anadolu via Getty Images

Es el mayor glaciar del mundo y uno de los termómetros más fiables del avance del cambio climático. Y lo es porque está situado en un sitio especialmente vulnerable, en el que las aguas del océano erosionan el hielo con mayor facilidad debido a su inclinación hacia abajo.

Se trata del glaciar Thwaites, que se encuentra en la Antártida Occidental y es también conocido como el “Glaciar del Juicio Final”. Se calcula que tiene una superficie similar a la del Estado norteamericano de Florida. La cuestión es que se ha sabido ahora que el agua del mar se está filtrando a lo largo de kilómetros bajo este glaciar, lo que está acelerando más de lo que se pensaba su derretimiento.

Para averiguarlo, los investigadores que han hecho el hallazgo, de la Universidad de California en Irvine, y publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, han usado datos de radar por satélite de alta resolución, que recopilaron entre marzo y junio del año pasado. Así pudieron hacer una radiografía detallada de la situación concreta en la que se encuentra Thwaites.

Sus conclusiones resaltan que el agua salada y relativamente cálida (respecto a la temperatura del glaciar) del océano están haciendo que el deshielo sea más potente en la base del glaciar, con los que afirman que las predicciones actuales sobre ritmo de la subida del nivel del mar están “subestimadas”.

Y es que el papel de Thwaites en esta subido, dada su dimensión, es muy considerable. Se calcula que contribuye en un 4% a ella en todo el planeta, lo que supone que contiene hielo suficiente para elevar el nivel del mar más de 60 centímetros. Sin embargo, este glaciar inmenso tiene un segundo papel: actúa como dique natural para el hielo circundante de su zona, la Antártida Occidental.

Los expertos creen que si este gran glaciar se derritiera totalmente subiría el nivel del mar de unos tres metros, lo que afectará a absolutamente todas las zonas de costa del mundo.

Y es que todavía hay muchas incógnitas sobre hasta qué punto este mismo proceso recién corroborado puede estar ocurriendo en otras partes de la Antártida, un continente aislado castigado por la crisis climática. De hecho, los científicos apuntan que esta zona puede estar sufriendo un gran cambio que va a tener en el futuro no tan lejano drásticas implicaciones en el clima tanto de esa zona como del mundo entero