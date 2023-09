El experto en comportamiento que divide a las personas en cuatro colores: "No hay tantos idiotas. Conoces a 12 o 15 en tu vida"

"Entre cinco segundos y un minuto" es el tiempo que Thomas Erikson tarda en calar a una persona y otorgarle un color. Este especialista sueco en interpretación de patrones de comportamiento y análisis de la personalidad, lanza en España Rodeados de idiotas (Planeta), en el que defiende que existen cuatro tipos de personalidades y que conocerlas es clave para entenderse con cualquier otra persona, especialmente en el entorno laboral.

Así, los rojos serían dominantes y ambiciosos; los amarillos, habladores y espontáneos; los verdes, pacientes y serviciales y los azules, métódicos y reflexivos. Y como cada cara tiene su cruz, también tienen sus puntos flacos: el rojo puede ser avasallador; el amarillo, egocéntrico, el verde, dependiente o el azul, estrecho de miras.

Erikson, que admite que "algunas personas dicen que no es científico para nada" y apela a un trasfondo psicológico, ideó el método tras una reunión con un empresario de éxito que estaba convencido de estar rodeado de idiotas en su empresa. Ya lleva 10 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

Más allá de identificar los perfiles —cualquiera puede hacer un test, basado en lo que se llama análisis DISC, para saber de qué color es (en inglés)—, Erikson da herramientas para saber cómo comunicarse mejor y reducir conflictos con los que no comparten color con nosotros.

¿A qué color pertenece usted?

No te lo digo [se ríe]. Tengo mucho rojo, mucho. También tengo mucho azul, en igual proporción: estoy orientado a la tarea. Y también tengo un poquito de amarillo. Nada de verde, lo siento, no sé qué ha pasado. Yo le echo la culpa a mi madre.

¿Cuánto tiempo necesita con una persona para saber a qué color pertenece? ¿O es imprescindible que haga el test?

Entre cinco segundos y un minuto.

¡Superrápido!

Lo he estado haciendo durante más de un cuarto de siglo, así que sé cómo hacerlo.

¿Y qué se lo indica? ¿El lenguaje corporal?

La expresión facial, la sonrisa, el contacto visual, si mueve la cabeza asintiendo, cómo estamos, cómo se sienta. Hay muchos signos si sabes lo que mirar. Todo el mundo puede aprenderlo, pero hay que practicarlo bastante. A veces me equivoco totalmente, sobre todo con una persona que sea una combinación de tres colores, como yo, que desde luego es más difícil de leer. Si es sólo de un color es imposible no verlo, al menos para mí.

¿Qué ciencia hay detrás de este método?

Algunas personas dicen que no es científico para nada. Digamos que no ha sido investigado académicamente y por ello se muestran escépticas las universidades. Fue fundado hace un siglo por un psicólogo americano y luego se utilizó en las empresas para elaborar perfiles. Es difícil saber cómo se desarrolló, porque a veces son secretos empresariales, pero he hablado con profesores de universidad y con personas comunes, ciudadanos de a pie, y no necesitan todos los detalles psicológicos y científicos para entenderlo. Sencillamente son bases, orientaciones, luego hay que seguir aprendiendo para entender a una persona completamente. Por eso es interesante empezar por este libro y leer otros, ir a conferencias, talleres, si realmente te interesa el tema. La mente humana es complicada y es difícil probar algo, a veces sólo sencillamente sentimos. ¿Cuál es la ciencia detrás de la expresión corporal? Lo vemos, es algo que ocurre, pero describirlo o explicarlo no es tan fácil. De hecho, es fascinante.

¿Cómo es capaz de determinar de qué color son las personas famosas o personajes de ficción?

Con el mismo método: veo lo que hacen. Cuando son políticos o actores, están tan formados en comunicación mediática, tan entrenados, que a veces es difícil. Si ves a un primer ministro, te preguntas: ¿es su personalidad real o es la imagen que nos está proponiendo? Los políticos hoy en día están muy entrenados para los medios de comunicación, pero si ves en una entrevista, imaginemos, que pierde los nervios, entonces es cuando ves cómo son de verdad y cuál es su auténtico color. En cuanto a los personajes de libros o películas, es interesante ver que esta matriz se utiliza constantemente. Mis hijos hicieron una maratón de películas de Star Wars: por ejemplo Darth Vader es rojo; Han Solo, que bromea, es amarillo; Luke Skywalker, el héroe amable, verde y azul sería R2D2 o quizá C3P0. Son robots pero utilizan estas mismas herramientas y nos reconocemos en ellos. En Harry Potter, en Lo que el viento se llevó... ves los mismos patrones.

¿Hay países que sean más de un color? Por ejemplo, los suecos más azules o los españoles, amarillos.

Esa es la pregunta. He viajado por el mundo en los últimos diez años hablando de estos temas y pensaba que las diferencias iban a ser más grandes. El carácter sueco es diferente del español, la cultura, desde luego, pero ¿cuál es el carácter de los españoles, cuántas culturas hay en España? Más de una: el norte, el sur, el este, el oeste, el campo, la ciudad, diferencias sociales, empleados, directivos, hombres, mujeres... Y lo mismo en Suecia. Pero si nos fijamos en los individuos, el rojo es rojo en España, en Nueva Zelanda, en Suecia, en Canadá o en India. Acabo de llegar de Singapur y realmente cuadran los mismos análisis. La cultura puede variar, pero cuando llegas a los individuos, eso es lo que tienes que ver. No puedes decir ‘todos los españoles son’, porque no es cierto. A nivel individual, desde luego, somos casi iguales. A fin de cuentas somos homo sapiens, somos mucho más parecidos de lo que creemos.

"El rojo es rojo en España, en Nueva Zelanda, en Suecia, en Canadá o en India"

¿Son compartimentos cerrados o se puede nacer siendo de un color y evolucionar a otro a lo largo de la vida?

Hablamos de la naturaleza y de lo adquirido. Digamos que la mitad de lo que eres, la personalidad, viene de los padres, de la genética, y el resto depende de cómo eres educado, los amigos que tengas en la guardería, lo que vivas en la edad adolescente, el primer trabajo... Constantemente se evoluciona y cambia hasta la edad adulta, sea cual sea —algunos nunca llegan—, se dice que los 23 años, antes para las chicas por una cuestión fisiológica del lóbulo frontal. Cuando éste madura —a los 18-19 en las mujeres, 21-23 en los hombres— ahí es cuando empiezas a tomar decisiones y entender las consecuencias. Por eso los chicos pagan más de seguro de moto, porque tienen más riesgo.

¿De verdad estamos rodeados de idiotas?

No, desde luego, pero lo sentimos muchas veces. No hay tantos idiotas. Conoces a 12 o 15 en tu vida y, efectivamente, te los puedes cruzar más de una vez. El asunto es que es una cuestión de malentendidos. Si no nos entendemos, es malo, y entonces lo sientes así. En Google se ve que los introvertidos y los extrovertidos buscan cosas diferentes, es muy interesante. No nos entendemos fácilmente entre nosotros.

¿Y cuándo somos nosotros el idiota?

Una vez vi al idiota en el espejo y es algo doloroso [bromea].

Thomas Erikson, experto en comportamiento. Carlos Ruiz B. K. / PLANETA

¿Qué supuso este método en el mundo empresarial de Escandinavia?

No sólo en Escandinavia, por todas partes. Cuando han implementado este sistema saben cómo interactuar, cómo hablar a los clientes, cómo escribir los emails. Llevo haciendo esto 25 años y a menudo lo que me dicen en las empresas es que ahorran tiempo. En vez de enviar un email que va rebotando y no se entiende hasta la décima respuesta, se pueden expresar de forma más clara. Son buenas noticias. Así que diría que el ahorro de tiempo es la mayor ventaja, y que hay menos conflictos, claro. Pero tienes que usarlo, tiene que haber un liderazgo o un líder que recuerde que no se puede hablar a esta persona de esta forma o a la otra de otra. Si un líder actúa de una forma adecuada, acaba llegando al resto de la pirámide, pero si no, eso se pierde y volvemos a los problemas de siempre.

¿Y de qué color tiene que ser un buen jefe?

A menudo, cuanto más subes en la pirámide, más rojos encuentras. ¿Eso es porque son mejores líderes? No, pero son personas más duras y saben dar codazos, entienden que arriba hace frío en la cumbre y que tienen que resistir, es su estilo, les da igual que les gustes o no. Entienden cómo se llega arriba, pero algunos son buenos líderes y otros no. Suecia, de hecho, es un país bastante único en el sentido de que puedes ser un líder de cualquier color, incluso verdes que no quieren ser líderes pueden ser buenos líderes, porque digamos que aceptamos la diversidad mejor. También tenemos idiotas, evidentemente, pero en general tenemos una mentalidad abierta. Como decía, los líderes son sobre todo rojos en el mundo industrializado, en el mundo oriental más bien rojos y azules.

¿Podría poner ejemplos de líderes mundiales actuales que sean cada uno de un color?

Una persona que viene a menudo a la mente es Vladimir Putin. Algunos dicen que es un psicópata, yo creo que no. Creo que es un hombre que se está equivocando, un patriota extraño y, evidentemente, no apoyamos su agresión militar, pero probablemente está orientado a la tarea y sea una mezcla de azul y rojo. Lleva mucho en el poder y seguramente planeó la agresión hace tiempo. En Reino Unido, Boris Johnson, probablemente sea amarillo. Nadie sabía qué es lo que iba a decir. Donald Trump, todo rojo, y Obama diría que bastante azul, azul y un poco de rojo. Los abogados, por ejemplo, suelen ser azules y él es un hombre tranquilo, elocuente, también entrenado para los medios.

¿Hay profesiones en las que pueda destacar cada color?

La respuesta es sí, aunque pueda resultar impopular. Si vas a trabajar en un entorno muy conflictivo, para sobrevivir mejor que seas rojo. Los vendedores suelen ser bastante amarillos porque son habladores, les gusta el trato con las personas, coger el teléfono... No significa que sean los mejores vendedores, pero ser comunicativo ayuda. Los verdes, como les gusta ayudar, suelen estar en el sector sanitario. Y los azules suelen ser buenos contables, abogados, ingenieros... A la gente no le gusta escuchar esto, pero nuestra generación suele decir a los hijos: “Puedes ser lo que quieras”. No es cierto, es una mentira, una sucia mentira. [Ironiza] Yo intenté ser jugador de baloncesto y era demasiado bajito, luego quise ser piloto de Fórmula 1 y era demasiado alto, así que he tenido que elegir una profesión en la que mi altura dé igual y empecé a escribir libros. Los rasgos de personalidad pueden ayudarte, las habilidades se pueden aprender, pero es muy difícil cambiar tu personalidad cuando ya estás hecho y derecho. Puedes añadir cosas, pulir cosas, pero en general eres quien eres. Si eres un amarillo, ser contable será sufrido porque te olvidarás de los detalles y no prestarás toda la atención a los papeles que debieras.

¿La combinación ideal de colores en una empresa sería contar con un mix?

El equipo en general efectivamente es mejor si es diverso, con todo tipo de colores, porque habrá diferentes perspectivas y formas de pensar y de resolver los problemas. Y la clave del éxito es que el líder tiene que ser capaz de gestionar ese equipo.

"Azul y amarillo es una combinación todavía peor: no viven en el mismo planeta"

¿Cuáles son los colores que más chocan entre sí?

Lo difícil es cuando cruzamos rojo y verde: alguien que piensa que es un líder y otro al que le gusta seguir a los líderes puede sonar bien en la teoría, pero se comunican mal. Azul y amarillo es una combinación todavía peor: no viven en el mismo planeta. Los azules viven en el pasado, en la perspectiva histórica, e investigan los datos y los detalles, mientras que los amarillos viven en el futuro, odian los detalles, hablan todo el rato... Es difícil combinarlos, no tienen nada en común. Desde luego, si no tienen autoconciencia, funcionan muy mal juntos. En un equipo con diez azules y diez amarillos nos daríamos cuenta de que se miran como diciendo: “¿Qué les pasa a estos?”. Puede ser hilarante y deprimente al mismo tiempo.

¿A la hora de buscar una pareja habría que tener esto en cuenta?

Sí. Normalmente oímos que los opuestos se atraen y, efectivamente, pueden seducirnos los rasgos de una persona que no tenemos nosotros, pero al final si convives y planificas vacaciones, visitas a la suegra, compras una casa o un coche, te puedes sentir emparejado con un idiota. Y si encuentras a alguien que sea exactamente como tú posiblemente eso no sea bueno, porque te encasquillas en los mismos lugares, pero si buscas el opuesto es demasiado duro entenderse, no digo que sea imposible. Hay que buscar personas parecidas, no idénticas, y entonces habrá un encaje, una complementariedad, un desafío, pero no demasiado grande, menos conflictos y la posibilidad de desarrollarse como pareja.