Inés Hernand: "Hagamos lo que tenemos que hacer y vámonos de aquí"

Jimena Salvatierra García de Albornoz es una chica de clase acomodada que quiere convertirse en influencer y acude a la experiencia y reputación digital de Inés Hernand para poner en marcha su proyecto.

Una rica de gustos caprichosos, una casa de lujo, algunas piezas de anticuario y un torpe mayordomo reciben a la cómica y presentadora que pronto se verá envuelta en una situación muy embarazosa.

El espejo firmado por Greta Garbo

Y todo por culpa de un espejo de estilo art-decó firmado por la actriz Greta Garbo que Jimena exhibe con orgullo sobre la chimenea de su casa.

Un espejo perfectamente integrado en un elegante y opulento ambiente que, aunque parece una pieza carísima, tiene un precio muy asequible y pertenece a lkea. Se pone así de relieve el concepto value for money —relación calidad-precio — con el que la compañía sueca ha hecho crecer su fama y prestigio en todo el mundo, demostrando con cada una de sus colecciones que no hace falta desembolsar una fortuna para decorar un hogar con objetos de calidad y con un diseño excepcional.

Y el final inesperado

Pero un descuido del mayordomo que acaba de empezar a trabajar – “¡Felipe, la has liado!”— termina creando una situación de caos a la que Inés reaccionará con desesperación para salvar el puesto de trabajo de Felipe.

"Hagamos lo que tenemos que hacer y vámonos de aquí", pide Hernand a su amigo, deseando desaparecer de ese escenario.