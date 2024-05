Al menos 16 mujeres denuncian al mago David Copperfield por agresión sexual, la mitad de ellas menores

El ilusionista estadounidense David Copperfield (67 años), cuyo salto al estrellato tuvo lugar en la década de los 90, ha sido acusado por 16 mujeres, que aseguran haber sufrido agresiones sexuales a manos del mago, de acuerdo con una investigación llevada a cabo por el diario británico The Guardian, y cuya publicación ha tenido lugar en su versión estadounidense.

Según informan en el documento, que ha visto la luz este miércoles, las supuestas agresiones habrían tenido lugar a lo largo de casi de 30 años: desde finales de la década de 1980 y hasta el año 2014.

Según informaron en el diario británico, en el momento en el que se produjeron los hechos, al menos ocho de las víctimas eran menores de 18 años, algunas de las cuales no llegaban ni a los 15 años.

De entre los testimonios revelados, al menos tres de las menores le acusan de haber sido drogadas por el mago con el objetivo de mantener relaciones sexuales, por lo que no pudieron dar su consentimiento. Pese a la crudeza de las acusaciones y las detalladas explicaciones de las denunciantes, Copperfield niega toda responsabilidad y sus abogados han asegurado que los testimonios "no solo son completamente falsas sino totalmente inverosímiles".

Muchas de las denunciantes no han querido dar su nombre ni apellidos, aunque una de las que sí lo ha hecho ha sido la exmodelo Brittney Lewis, quien ha afirmado que Copperfiel la drogó y la agredió sexualmente en el año 1988, cuando ella tenía 17 años. Pero este testimonio no es nuevo, ya que Lewis lo hizo público en el año 2018, con la diferencia de que ahora, seis años después, se han unido a esta denuncia varias mujeres con relatos muy similares.

El 'Me Too', fundamental

Para llevar a cabo el reportaje, The Guardian ha realizado más de 100 entrevistas, además de escuchar numerosas grabaciones judiciales. Otra de las denunciantes, bajo el pseudónimo de Gillian, afirmó que Copperfield la agredió en el año 1993, asegurando que el 'modus operandi' fue el mismo: "Jamás diría algo así de alguien, junto por Dios que me habían drogado".

Según relataron algunas de las víctimas, no dieron el paso a hacerlo público hasta que surgió el movimiento 'Me Too' en el mes de octubre de 2017, surgido a raíz de la detención del productor de cine Harvey Weinstein por agresión sexual contra la actriz Alyssa Milano, cuya denuncia inspiró a otras muchas a hacer lo propio.

Ante las acusaciones, los abogados de Copperfield aseguran que su cliente "nunca ha actuado de forma inapropiada con nadie, y mucho menos con menores de edad", y han afirmado que una descripción "veraz" de Copperfield tendría que tener los calificativos de "amabilidad, timidez y trato respesuoso a hombres y mujeres".