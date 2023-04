Alessandro Lequio reaparece relajado tras la exclusiva de Ana Obregón

Han pasado 24 horas y la portada y las declaraciones de Ana Obregón en ¡Hola! aún siguen llenando titulares, tertulias, columnas y debates en redes sociales.

Desde las páginas de la revista del corazón, la socialité posa en su apartamento de Miami con la niña que ha adoptado, de nombre Ana Sandra, para anunciar que es fruto de una fecundación con el esperma de su hijo fallecido.

Las reacciones de amigos, familiares y todo tipo de personalidades del mundo de la política, la cultura o el deporte no se hicieron esperar. Pero el foco ahora está puesto en una de las personas cuyo papel cobra especial relevancia: Alessandro Lequio.

Tras las declaraciones de Obregón, el aristócrata, padre de Alex Lequio, se ha convertido en el abuelo biológico de esa niña, y las dudas sobre su papel y su opinión sobre lo que está pasando están en el aire.

Este miércoles, algunas cabeceras de la crónica rosa se aventuraban a insinuar que Lequio no ha estado muy de acuerdo con la decisión de su expareja, que la relación entre ellos es tensa por algunas decisiones respecto a la nueva maternidad de Obregón y que él había decidido aprovechar la Semana Santa para desaparecer de la escena pública. Pero el mismo día que la portada era protagonista de los quioscos, él decidió reaparecer en redes sociales.

Sonriente y relajado, junto a su mujer, María Palacios, y unos amigos, el aristócrata posa en una mesa de la terraza con vistas al mar del restaurante Peixoto de Bueu (Pontevedra), uno de sus preferidos en la costa gallega.

Según recoge el diario La Voz de Galicia, algunos testigos confirmaron que Lequio manifestó que no tienen intención de hacer ningún comentario sobre la polémica maternidad de Ana Obregón.

Conocedor de todo el proceso

Cuando saltó la sorprendente noticia de la nueva maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada el pasado miércoles, Alessandro Lequio confirmó en el Programa de Ana Rosa que él era conocedor de todo el proceso, pero su actitud comenzó a cambiar según se fueron desvelando otros detalles. "Me estoy enterando de cosas que yo no sabía", confesaba solo dos días después y ya no disimulaba cierto malestar con lo que estaba pasando.

Según explicaba Ana Obregón en la reciente entrevista, esta niña ha llegado al mundo cumpliendo uno de los últimos deseos de su hijo Aless, el de "traer un hijo suyo al mundo", y Lequio era una de las personas que estaba allí cuando su hijo compartió aspiración. "Nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama 'testamento ológrafo' y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento. Pero este documento existe y es legal", contaba la presentadora en la revista.