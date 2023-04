Almudena Cid: "Hay que decir 'necesito ayuda"

La exgimnasta olímpica Almudena Cid, que acaba de publicar el libro Caminar sin punteras, ha compartido este miércoles una charla con la periodista Àngels Barceló en Hoy por Hoy de la Cadena SER en la que se ha sincerado sobre salud mental, su gestión emocional y las lecciones aprendidas de su vida deportiva y sentimental.

Cid ha reflexionado sobre la presión que ha sentido durante mucho tiempo para no decepcionar: "He sido siempre una persona de anteponer la necesidad del otro a la mía". "Esto luego me genera a mí un estado de ansiedad tremendo. Ahora me he dado cuenta de que esto no debe ser así, que hay que priorizar", ha añadido.

"Tenía un impulso de no decepcionar, de que pensaran que soy buena, que soy una buena amiga, una buena pareja...", ha subrayado.

Refiriéndose a sus momentos más duros, que coincidieron con el inicio de su faceta teatral, ha querido lanzar el mensaje de que "es normal que cuando estás atravesando un proceso traumático pienses que girando el volante se acaba del dolor" y que ella misma llegó a hacerlo. "No me importa compartir algo así, que es algo muy íntimo, pero es que hay que decir 'necesito ayuda", ha remarcado.

Como ha contado, tuvo esos pensamientos de manera recurrente, y eso que se consideraba "una persona mentalmente muy fuerte". "Pero no tiene que ver con eso, ni con la valentía, ni con la fortaleza, tiene que ver con que tú químicamente estás mal, que lo que te ha ocurrido te ha colocado en un lugar que desconoces", ha agregado.

En otro momento de la charla ha reflexionado acerca de que no supo "identificar" lo que le ocurrió dentro de su matrimonio con el presentador Christian Gálvez, de quien se separó en 2021.

"No le podía dedicar tiempo a mis parejas. Yo tuve un novio con 16, que no fue una buena experiencia y en lugar de transitarla como debería o haberlo compartido con amigas, lo viví de una forma muy traumática. Las infidelidades de esa pareja las viví dentro del equipo y las sabían mis compañeras", ha contado.

En ese momento, trató de que lo que vivía emocionalmente no le repercutiera en lo deportivo ni preocupara a su familia: "Siempre he tenido una actitud como de no dar problemas, ser ejemplar y mi valía dependía de lo que generaba como deportista".

"Tu última relación, la que provoca tu mal momento, ¿tú crees que la hubieras gestionado de otra manera, no al final, sino durante toda la relación, si hubieras sabido gestionar los sentimientos? ¿La relación hubiera sido diferente?", le ha preguntado la periodista.

"No, yo lo que creo es que no he tenido la capacidad de ver que me estaba perdiendo en la relación, porque priorizaba mucho todo lo demás. Para mí ésta es la clave. Para mí ahora, después de este proceso traumático, creo que lo he entendido de verdad. Ahora ya sé dónde estoy, ahora ya sé lo que merezco, sé lo que tengo que cuidar, y tiene que ver con la responsabilidad conmigo misma", ha explicado.