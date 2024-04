Ana Obregón habla de la relación que tiene con su expareja Alessandro Lequio

Este viernes, Ana Obregón ha acudido al plató de ¡De Viernes!, en Telecinco. En el mismo, la actriz ha hablado de diversos aspectos, entre los que se encuentra el estado actual de su relación con su expareja y padre de su hijo Alessandro Lequio.

"Alessandro y yo somos las personas más unidas del mundo porque nos une lo más importante que hemos tenido en nuestras vidas, que es nuestro hijo", ha afirmado Obregón. En este sentido, ha asegurado que "el vínculo de un hijo es para toda la vida".

La actriz, y también presentadora, también ha hablado de su hija nieta, Anieta. Desde que nació la niña, se ha especulado sobre la posibilidad de que la expareja de Obregón la hubiera conocido o no. "Ese tema pertenece a nuestra intimidad", ha aseverado.

"A mí me gustaría que el tema de Alessandro, que si ha visto a la niña, se quede entre nosotros", ha indicado Ana. "Él prefiere que no hablemos del tema y yo, como siempre, respeto su decisión, porque el el cariño que tengo a Alessandro padre es que no te puedes ni imaginar", ha proseguido.

"Alessandro me ha dado el amor de mi vida, sin Alessandro no habría existido Aless", ha concluido. Asimismo, la bióloga ha hablado, además, del papel que desempeñó Alessandro como padre del hijo que ambos tuvieron.

Ha afirmado que este "le ha dado todo el cariño que necesitaba como padre". Y, durante la enfermedad del pequeño de los Lequio, ha afirmado que la "ayudó emocionalmente".