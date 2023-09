Ana Obregón: "¿He matado? ¿He robado? ¿He soltado a un violador? No. He traído a mi nieta a la vida"

La actriz Ana Obregón ha puesto fecha a cuándo llevará a Anita, su hija nieta nacida por gestación subrogada, a la tumba de su hijo Aless, fallecido en 2020 por un cáncer. Lo ha hecho en una entrevista que publica este miércoles la revista ELLE en la que cuenta que aún no han acudido juntas al cementerio pero que lo harán cuando la niña tenga dos años.

"Le enseñaré dónde está el cuerpo de su papá, porque él está en el cielo, y le explicaré todo. Sé que cuando tenga 13 me dará las gracias por haberla traído a este planeta, por haber luchado, por ponerme el mundo por montera y haberlo hecho sola", resalta Obregón, de 68 años.

La niña nació en marzo en un hospital de Miami (Estados Unidos). Ana Obregón recurrió a un vientre de alquiler y al esperma congelado de su hijo para, como ha relatado, hacer realidad el deseo póstumo de éste.

"Sé que cuando tenga 13 me dará las gracias por haberla traído a este planeta"

En la entrevista, Obregón vuelve a asegurar que se hizo un testamento ológrafo ante notario para recoger esa voluntad de Aless: "Cómo me conocía de bien Aless y cómo me quería. Sabía que si él no estaba, me iba a morir".

Durante la charla, la intérprete y presentadora defiende la gestación subrogada y sostiene que en España "estamos en la prehistoria". "Ella sí va a ser una niña empoderada. Además, ¿qué delito he cometido? ¿He matado? ¿He robado? ¿He soltado a un violador? No. He traído a mi nieta a la vida. Una mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Si quiero abortar, aborto, y si quiero ser gestante, lo soy. Nadie te pone una pistola en la cabeza", alega.

Reconoce que es un asunto con aristas no sólo legales, sino también "éticas y morales". "Llegará un momento en el que se hará. No creo que haya mayor justificación en el mundo que cumplir como madre con la última voluntad de tu hijo. Me importan un pito las leyes de aquí y lo que diga Irene Montero", agrega.

Obregón también afirma que cuando ella no esté, la niña no quedará desprotegida. En su testamento ya figura que será Celia, su sobrina, quien "cuidará de ella". Puedes leer la entrevista completa aquí.