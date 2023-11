Bad Gyal no se corta y lo cuenta todo sobre este momento con los reyes Felipe y Letizia

El paso de Bad Gyal por el podcast de Chente Ydrach ha dejado el sonado titular de que la cantante ha dejado los porros tras notar que son "una sustancia que te va impidiendo hacer cosas conforme tú vas evolucionando en tu vida", pero la catalana se despachó sobre otros muchos asuntos.

Se refirió también a su comentado momento junto a los reyes en la primera edición de los premios de La Vanguardia, celebrados en septiembre. Lo fue por dos motivos: por su revelador vestido y por haber saludado antes a doña Letizia que a don Felipe, orden inverso al que marca el protocolo.

Sobre su ropa aquel día, destacó que era una pieza "prácticamente de museo": "Era un naked dress [vestido desnudo], que ahora todo el rato se habla de los naked dress, que bueno, tú vas enseñando la ropa interior un poco y se veía mi cuerpo".

El presentador le preguntó sobre qué hubiera sido lo correcto a la hora de saludar a los reyes. "Yo no me sé el protocolo, aunque me mandaron a un señor y me lo explicaron todo. Pero yo ya estaba desconcentrada, a la cuarta frase que me dijo yo ya estaba en plan 'me estoy perdiendo", confesó la artista.

"Creo que primero le tienes que saludar a él y luego a ella, pero bueno, yo la saludé primero a ella", añadió.

El conductor del espacio alucinó con que hubiera una persona dedicada únicamente a explicar el protocolo. "Si tú vieras la cantidad de gente que llega al sitio... es como un reguetonero, que tú haces sesión con quien sea y llegan él y 30 personas más, pues con los reyes lo mismo", comparó Bad Gyal.

"Uno de ellos era el encargado de explicarte el protocolo de lo que debías hacer, de lo que no, de cómo iba a ser el orden... y yo lo hice a mi manera", admitió.

Según la cantante, le salió dirigirse en primer lugar hacia a Letizia porque habían estado "mucho rato" hablando previamente: "Conecté con ella y me salió saludarle primero a ella".

"Él también fue amable, pero yo qué sé, de mujer a mujer hablamos de moda, de música... y ya había una energía entre nosotras como de que ya nos conocíamos un poco", justificó.