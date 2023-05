Belén Esteban: "La gente mayor lo va a pasar mal sin 'Sálvame"

"Soy capaz de mandarle tres neveras a Carlos de Inglaterra". Belén Esteban quiere llevar por todo el mundo los gazpachos y salmorejos de su marca, Los Sabores de la Esteban, que presentó sus novedades este viernes en Madrid.

La colaboradora televisiva no puedo evitar las lágrimas tras recibir un mensaje de su madre desde Benidorm justo antes de comenzar la presentación, donde confirmó que seguirá en televisión después de Sálvame, pero dedicándose en cuerpo y alma a su empresa. "No puedo decir nada. Top secret", declaró Esteban sobre posibles proyectos de la mano de la productora La Fábrica de la Tele.

De lo que ha hablado largo y tendido es del futuro de Los Sabores de la Esteban, que nació gracias a las recetas de la madre de la colaboradora televisiva. Esteban ha contado orgullosa que su gazpacho ha recibido un reconocimiento de calidad en Reino Unido y que está deseando expandir el negocio para que sea "la herencia" de su familia. Una vez calmada la emoción, Esteban ha dedicado unos minutos a El HuffPost para charlar sobre sus planes de futuro.

¿Cómo te sientes al ver que tu empresa sigue creciendo?

Estoy muy contenta. Es verdad que hemos tenido que hacer mucho esfuerzo, mucho sacrificio. El año pasado no pude estar porque me rompí la pierna y para mí eso fue... Por eso he estado tan emocionada, porque estamos a full con mi empresa. Queremos estar en España por supuesto que es mi país, pero queremos llevarlo fuera.

¿Te gustaría ampliar la oferta? ¿Alguna otra receta de tu madre?

Tenemos más cosas en mente lo que pasa que es muy difícil llegar. Esto no es hacer un gazpacho y punto pelota, hay que pasar cosas de Sanidad, hay saber cómo está el sabor, cómo está el producto, que sea bueno, que no te quedes sin él, son muchas cosas...

Decías antes que habías tenido que subir los precios, ¿cómo os ha afectado la situación?

Ha subido todo. Yo lo entiendo eh, entiendo a la gente, pero es que hemos tenido que subir todo. La luz de una fábrica, los tomates, porque hemos tenido problemas con los tomates.

"No te voy a mentir y ahora quiero tener un parón de la tele. No te voy a decir un año sabático porque no va a ser así, pero unos meses sí"

Ahora que se termina Sálvame, ¿vas a dedicarle más tiempo a Sabores de la Esteban?

Yo a la empresa me voy a dedicar 100% como me he dedicado siempre excepto el año pasado y luego haré mis cosillas en la tele. Yo sigo siendo de mi productora, de La Fábrica de la Tele.

¿Qué te ha dado a ti tu productora y la tele en general?

La Fábrica de la Tele es mi empresa y me han dado mucho. Me han quitado mucho pero también me han dado mucho. Y en la tele poco a poco. Hombre, si me hacen una oferta de estas espectacular... pero yo mi empresa la seguiré teniendo.

¿No te has planteado en este momento dejar la tele?

No te voy a mentir y ahora quiero tener un parón. No te voy a decir un año sabático porque no va a ser así, pero unos meses sí. Sálvame es muy intenso.

¿Cómo te sientes con todo el cariño que os está dando la gente desde que se supo que se terminaba Sálvame?

En Sálvame siempre nos han dado mucho cariño lo que pasa es que hay gente que da una voz y se suben 120 al carro. Yo me siento muy orgullosa del programa en el que he estado. Creo que hemos hecho feliz a mucha gente, hemos hecho cosas mal como todo el mundo, ¿eh?, pero creo que hemos hecho feliz a mucha gente y creo que la gente mayor lo va a pasar mal y nos va a echar mucho de menos.

¿Crees que ayudabas a esa gente que está sola?

Sí, claro. Totalmente.

"A mí los memes me encantan, no me hacen daño ninguno. Yo es que además me descojono y los subo a mis redes"

Antes decías que querías se internacional, no sé si sabes que muchos extranjeros utilizan tus memes, especialmente en Twitter

Sí, y me encanta. A mí los memes me encantan, no me hacen daño ninguno. Yo es que además me descojono y los subo a mis redes. Yo estoy encantada. Sebastián Yatra me hacía mis memes y yo me descojonaba de risa, claro.

No puedes decir nada todavía de un futuro proyecto pero, ¿a ti qué te gustaría hacer?

Ser libre para dar mi opinión de lo que quiera con respeto y con cariño. Pero no sé lo que es o si va a haber otro proyecto, yo solo sé que La Fábrica de la Tele va a seguir. Pero que pueda tener la libertad como he tenido estos 14 años.

Imagino que no te planteas irte con otra productora ni de broma

No, yo soy de La Fábrica.

"Quiero ser libre para dar mi opinión de lo que quiera con respeto y con cariño" Esteban, sobre un posible nuevo proyecto en la tele

A pesar del final de Sálvame, te has recuperado de la caída, tienes tu empresa, ¿cómo afrontas el futuro?

Con mucha ilusión, con muchas ganas, vamos a hacer un tour para hacer promoción por Málaga, Sevilla y Murcia y yo quiero ir a París, quiero ir a México porque allí me quieren un montón, y a vivir. Sobre todo a vivir.

Una última curiosidad, ¿te gustaría ir a la boda de tu amiga Rosalía?

De ese tema no tengo que hablar nada (risas). Yo adoro a Rosalía, conozco a Rauw Alejandro, me parecen una pareja maravillosa, sé que son muy felices y yo les deseo a los dos lo mejor. A ella la adoro y él es encantador.