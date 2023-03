Ben Affleck explica el porqué de su cara mustia en los Grammy

El pasado 6 de febrero se celebró la gala de entrega de los premios Grammy que tuvo como protagonista, además de a Beyoncé —ganó cuatro gramófonos esa noche—, al actor Ben Affleck.

El protagonista de Batman acompañó a su mujer, Jennifer Lopez, a la fiesta de los premios más importantes de la música pero, a juzgar por sus gestos y miradas, no parecía que se lo estuviese pasando muy bien. Al día siguiente, la cara de aburrimiento del actor, el poco entusiasmo que puso a la hora de bailar o la discusión que pareció tener con la cantante del Bronx se convirtieron en memes que hicieron las delicias de los usuarios de redes sociales.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter por la promoción de su nueva película Air, el actor ha hablado por primera de vez de lo que pasó aquella noche y ha confirmado que se divirtió —a pesar de que su cara decía lo contrario—.

"Es el evento de trabajo de tu esposa"

Uno de los momentos que se hizo viral fue la aparente discusión que la pareja tuvo cuando el presentador de los Grammy, Trevor Noah, se acercó a ellos.

"Vi al presentador acercarse y pensé, 'oh, Dios'. Me incliné hacia ella y le dije: 'En cuanto empiecen a grabar —porque pensaba que aún no estaban grabando—, me alejaré de ti y te dejaré sentado junto a Trevor'. Ella me dijo: 'Será mejor que no te vayas'. Es una cosa de marido y mujer", explica Affleck.

Su intención no fue otra que la de ceder el protagonismo a su mujer: "Está bien, ¿de quién es este evento? Como que no sigo el ritmo. Mi esposa sí, obviamente. Y sí, es el evento de trabajo de tu esposa".

También ha aprovechado la entrevista para defenderse de los que le acusaron de estar bebido en esa fiesta. "He ido a eventos y me he cabreado. He ido y me he aburrido. He ido a entregas de premios y he estado borracho, un montón. Nadie dijo nunca que estaba borracho. Aquí dijeron: 'Está borracho", argumenta el protagonista de Argo. "Eso plantea otra cuestión sobre si es prudente o no reconocer la adicción porque hay mucha compasión, pero todavía hay un estigma tremendo, que a menudo es bastante difícil", concluye.