Bruce Willis canta el cumpleaños feliz con su familia en un vídeo compartido por Demi Moore

El actor Bruce Willis ha cumplido 68 años este domingo 19 de marzo y lo ha celebrado en su casa rodeado de su extensa familia. Entre sus seres queridos se encontraba su esposa Emma Heming Willis, de 44 años, con quien tiene dos hijas: Mabel Ray Willis de 10 años y Evelyn Penn Willis de 8 años. Además de estos, a la celebración también acudieron su exmujer, Demi Moore y sus tres hijas: Rumer Willis de 34 años, Scout Willis de 31 y Tallulah Willis de 29 años.

De hecho, la actriz con la que Bruce Willis estuvo casada desde 1987 al año 2000, ha sido la encargada de comunicar al mundo a través de sus redes sociales el emotivo momento que se vivió en la vivienda de la estrella de Hollywood y que ha supuesto la primera aparición pública del protagonista de la saga de La Jungla de Cristal o El Sexto Sentido desde que a mediados de febrero le diagnosticaran demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa para la que no existen tratamientos.

Bruce Willis se retiró de la actuación hace un año, después de que se le diagnosticara afasia, un trastorno que puede provocar dificultades en el habla, en la escritura o en la comunicación. "Lamentablemente, los desafíos con la comunicación son solo uno de los síntomas de la enfermedad que Bruce enfrenta. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro", escribió la familia del actor hace un mes después de saber que la enfermedad había evolucionado a demencia.

La actual mujer de Bruce Willis, Emma Heming Willis, publicaba también en las redes sociales un mensaje el día del cumpleaños del actor en el que confesaba que había empezado la jornada llorando. "La gente siempre me dice: 'Oh, eres muy fuerte, no sé cómo lo haces'. No tengo otra opción. Ojalá la tuviera. Estoy criando a dos niños, así que a veces tenemos que coger el toro por los cuernos. Eso es lo que estoy haciendo. Pero también tengo momentos de tristeza y dolor todos los días. Hoy en su cumpleaños lo estoy sintiendo mucho", dijo en su cuenta de Instagram.