La canción con la que muchos piensan que Shakira se ha vuelto a acordar de Piqué en San Valentín

Más de dos millones de personas han dado like a la última publicación de Shakira en Instagram, que la colombiana ha colgado en el Día de San Valentín.

Se trata de un vídeo en el que la artista aparece fregando el suelo de lo que parece ser la cocina de su casa mientras mueve los labios cantando la canción que acompaña a su clip. Precisamente es en la parte musical en lo que se ha fijado todo el mundo, puesto que Shakira escogió la canción Kill Bill de SZA.

A priori, esto puede que no diga mucho, pero cobra relevancia si atendemos a la letra del fragmento que eligió:

I might kill my ex, not the best idea (Podría matar a mi ex, no es la mejor idea)

His new girlfriend's next, how'd I get here? (Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué hasta aquí?)

I might kill my ex, I still love him though (Podría matar a mi ex, aunque aún lo quiero)

Rather be in jail than alone (Mejor estar en la cárcel que sola)

Al acabar el estribillo, Shakira se echa a reír, dejando ver que es una publicación irónica, aunque en los comentarios se encuentran opiniones de todo tipo, desde que muestra que no está llevando bien la ruptura con Gerard Piqué, hasta quien resalta que le parece bien que exteriorice todo lo que pueda sentir.

Además, en redes nunca falta el humor y muchos coinciden en señalar lo extraño que es fregar con tacones.

Próximamente será otra canción la que cope titulares, puesto que Karol G ha confirmado en sus redes sociales su colaboración con Shakira en la canción TQG, "una balada en tono menor teñida de reguetón que hierve hermandad". Formará parte del disco Mañana será bonito, que saldrá a la venta el 24 de febrero.