Carlos Herrera revela que ha sido operado con éxito de un tumor

Carlos Herrera ha vuelto a la radio este lunes y lo ha hecho revelando que ha sufrido una complicación de salud ya que le ha sido extirpado con éxito un tumor benigno.

“El jueves me sometí a una intervención quirúrgica, una parotidectomía, que es la recesión (extirpación) de una glándula parótida, por haber encontrado un adenoma pleomorfo, un tumor de carácter benigno”, ha explicado desde su micrófono en Carlos Herrera en COPE.

Estas glándulas están situadas en los lados de la cara, pegadas a las orejas. A pesar de que el tumor era benigno, el periodista ha señalado que se trataba de una zona difícil pero que todo ha salido bien gracias a “las manos mágicas del doctor Julio Acero", que ha intervenido a Herrera en Instituto Maxilofacial Acero de Madrid.

"Es una operación laboriosa por la situación y que te deja un poco más tonto de lo que eres durante unos días, pero bueno, ahí estoy”, aseguró entre risas en su programa. “Hablo con media boca, porque la otra media la tengo como si me hubieran dado un balonazo en la cara”, ha añadido.

Herrera no ha escatimado en detalles al contar lo sucedido a los oyentes y ha asegurado que tiene la parte derecha del rostro “acorchada, como si me hubieran dado un guantazo. "Tú me ves hablando y me ves moviendo la mitad de la cara, soy dos personas diferentes”, ha explicado sin perder el humor.