Céline Dion ha perdido el control sobre sus músculos, según su hermana

La hermana de Céline Dion, Claudette, ha explicado en una entrevista en 7 Jours cuál es el estado actual de la cantante canadiense, de 55 años, quien hace un año hizo público que le habían diagnosticado una enfermedad neurológica.

Conocida como síndrome de la persona rígida, se trata una enfermedad rara que afecta al sistema nervioso y que provoca espasmos musculares.

"Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", dijo entonces la intérprete de My heart will go on, de la banda sonora de Titanic, que tuvo que cancerla sus actuaciones previstas para 2023 y 2024.

Según Claudette Dion, su hermana "ha perdido el control de sus músculos". A pesar de que el sueño de la artista es volver a los escenarios, recuerda que "las cuerdas vocales son músculos y el corazón también".

La familia ha lamentado que, al ser una enfermedad que afecta a una persona entre un millón, no haya apenas investigación.

A lo largo de su prolífica carrera, la canadiense sólo se había apartado de los escenarios en dos ocasiones: se tomó un descanso en el año 2000 y después, en 2014, anunció un aplazamiento indefinido de sus compromisos por el cáncer de garganta de su marido, René Angelil, quien falleció dos años después.