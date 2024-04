Claves de la boda de Almeida y Teresa Urquijo: con cumbre Borbón y una exclusiva lista de bodas

Este sábado suenan campanas de boda en Madrid. El alcalde José Luis Martínez-Almeida contrae matrimonio este 6 de abril con Teresa Urquijo en la Parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, tan solo 10 meses después de haber dado a conocer su relación.

El edil se dará el sí, quiero' por todo lo alto, con una ceremonia con más de 500 invitados entre los que destacan, además de familiares cercanos y amigos de la pareja, nombres como los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía o Froilán y Victoria Federica.

Ambos han tratado de llevar su relación en la intimidad y sus apariciones públicas juntos han sido contadas, pero anunciaron su matrimonio el pasado 5 de enero a través de las redes sociales.

"Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales", dijo entonces en su cuenta de Instagram. "Respondí que ni precipitarse ni resignarse; es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho 'sí", añadió. Desde entonces, se les ha seguido de cerca en sus respectivas despedidas de soltero y soltera y se han ido conociendo poco a poco detalles del enlace.

El alcalde de Madrid, de 48 años, que ha sido bautizado incluso en los debates electorales como “soltero de oro”, hizo pública su relación con Urquijo, de 27, en mayo, aunque según señalan en Es la mañana de Federico de Es Radio, ambos llevaban juntos desde febrero de 2023. Según este medio, la pareja empezó entablando una amistad que fue, tras derribar ciertos reservas por parte de Martínez-Almeida, derivando poco a poco en romance.

Tras confirmarse el romance, no fue hasta el 4 de junio cuando la pareja se presentó por primera vez en sociedad. Martínez-Almeida sorprendía acudiendo a la Corrida de la prensa en Las Ventas junto a Urquijo. Esa era la primera vez que ambos se mostraron como pareja. Según Look, el alcalde esperaba a que pasaran las elecciones municipales del 28 de mayo para hacer público su romance y evitar así interferencias innecesarias en su campaña.

Teresa Urquijo, una joven de la élite madrileña y con lazos reales

Aunque no se sabe cómo se conocieron, Teresa Urquijo y Moreno es una joven de la élite madrileña estrechamente vinculada con la aristocracia tanto por parte de madre como de padre. De hecho, la familia de su madre está emparentada con la familia real.

Su madre, Beatriz Moreno y de Borbón, es hija de Teresa de Borbón y Borbón, prima del rey Juan Carlos y una conocida criadora de caballos. De hecho, los tíos de la joven son íntimos amigos del rey Juan Carlos y al enlace de sus padres en 1995 acudió la reina Sofía con sus tres hijos, entre ellos el rey Felipe VI.

Por parte de padre, también está emparentada con la jet set. Su padre, Lucas Urquijo Fernández de Araoz, según informa ABC , bisnieto del médico y científico Gregorio Marañón e hijo de Jaime Urquijo y Chacón, que fue presidente de Energía e Industrias Aragonesas y vicepresidente de Tabacalera.

Por su parte, Teresa se ha formado en la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, donde se graduó en el doble grado de Derecho y Administración y dirección de empresas. Tras esto, según El Español, trabajó en varias compañías inmobiliarias a nivel internacional como JP Morgan o Trilantic Capital Partners, con las que vivió en Manila, Londres o Ciudad de México. Actualmente trabaja como analista de inversión en la inmobiliaria Merlin Properties.

Su familia también está presente en el mercado inmobiliario ya que, según el citado periódico, sus tíos Pedro y Gonzalo Urquijo están relacionados con varios negocios del sector en la capital.

Dónde se celebra y cuál es el menú

La ceremonia tendrá lugar Parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, conocida popularmente como la iglesia de los Jesuitas de Serrano, en pleno barrio de Salamanca. Para Almeida, es un sitio especial ya que sus padres, Rafael Martínez-Almeida y León y Castillo y Ángela de Navascués Cobián Ruiz de Velasco, contrajeron allí matrimonio.

Tras la liturgia se trasladarán 37 km (una media hora en coche) hasta Colmenar Viejo, a la finca El Canto de La Cruz, donde tendrá lugar el banquete y la celebración. Se trata de una finca familiar, ya que es propiedad de los abuelos maternos de Teresa Urquijo: Íñigo Moreno de Arteaga, marqués de Laserna, y Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del rey Juan Carlos.

Allí es donde Teresa de Borbón-Dos Sicilias cría su yeguada y donde se ha reunido en varias ocasiones con las infantas Elena y Cristina y los reyes eméritos.

En la celebración disfrutarán de un catering del histórico restaurante, Lhardy, propiedad desde hace unos años de Pescaderías Coruñesas, según ha podido confirmar Vanitatis. Este medio ha señalado que Almeida y Urquijo habrían elegido el menú más exclusivo del establecimiento, con un precio de 175 euros, lo que supondría un coste total de unos 90.000 euros.

Esto incluiría cóctel con seis aperitivos, menú de dos platos y postre, recena y barra libre de nueve horas. Aunque los detalles del menú aún no han trascendido, según Vanitatis, para el segundo plato habrían elegido solomillo y para la recena habrían elegido una estación de quesos y embutidos italianos, otra de chucherías y otros dos snacks a elegir entre minipizzas, chistorra o minihamburguesas.

Para la decoración floral, tanto de la iglesia como de la finca, habrían elegido la empresa Alquileaflores propiedad de las hermanas Barreiros, una de ellas casada con Gonzalo Urquijo, tío de Teresa.

De Froilán a Juan Carlos pasando por Feijóo y Florentino Pérez

El listado de invitados suma hasta 500 personas, entre ellas, miembros de la familia real, grandes nombres de la jet set, políticos y altos cargos del PP. Por ejemplo, según ha informado Vanitatis, tendrá lugar todo un cónclave de populares y ha confirmado su asistencia el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, aunque no podrá quedarse al banquete por acudir a la final de la Copa del Rey.

También acudirán los barones territoriales como Isabel Díaz Ayuso, Jorge Azcón o Fernando López Miras, presidentes de la Comunidad de Madrid, Aragón y Murcia, respectivamente. Asimismo, asistirá el gallego Alfonso Rueda que, según el citado medio, ha cambiado la fecha de su toma de posesión para que no coincidiera con el enlace.

Entre los nombres influyentes de invitados por parte del novio, también han confirmado su asistencia el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, así como varios amigos del colegio Retamar y de ICADE, donde estudió el alcalde.

Por parte de la novia, habrá presencia real debido a que su abuela es prima del rey Juan Carlos. Han confirmado su asistencia los reyes eméritos, tanto Juan Carlos como la reina Sofía, sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, y los dos hijos de Elena, Froilán y Victoria Federica, con la que además Urquijo ha compartido clases de hípica de pequeña.

También por parte de la familia de Urquijo acudirán Pedro de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria, y su familia, Pedro López-Quesada y Cristina Borbón-Dos Sicilias, así como otros primos de la madre de la novia como Simoneta Gómez-Acebo.

Para la lista de bodas de la pareja, los asistentes podrán regalarles artículos para el hogar, de lo más clásico, eso sí valorada en 85.000 euros. Entre los artículos, Vanitatis destaca una vajilla de 56 piezas de la Cartuja de Sevilla, en concreto el modelo Aurora Ceilán, valorado en 1.115 euros. Asimismo, se incluye el juego de té a conjunto de 27 piezas, valorado en 405 euros.

También se encuentran dos cuberterías: una de Villeroy & Boch de 113 piezas, valorada en 1.549 euros, y otra de Meneses. Asimismo, hay una alfombra afgana tejida a mano valorada en más de 7.000 euros y un frigorífico americano Samsung valorado en más de 2.000 euros. Además de complementos para la casa como juegos de copas de Martini a 70 euros cada pack de 3, también incluyen regalos para el jardín como una barbacoa de gas Broil King valorada en 749 euros.

Tras la boda, solo se sabe que la pareja viajará a Maldivas y Bután, donde tendrán un viaje exótico en el que mezclarán relajación y descanso con conocer las culturas orientales.

Un vestido con mucha historia

El vestido que lucirá Teresa Urquijo es otro de los puntos que copará titulares este sábado: llevará el mismo vestido que llevó su madre, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, en su enlace el 16 de abril de 1961.

Tal y como recoge ¡Hola!, el diseño de Pedro Rodríguez ha sido rediseñado por el atelier de Navascués, en colaboración con Cristina Martínez-Pardo Cobián para ser actualizado tanto a la joven como a la moda actual, ya que el diseño inicial con escote barco, cintura marcada y falda de gran volumen no se adaptaba. Llevará cola y velo de tul ilusión, que sujetará con una joya familiar.

Por su parte, el edil llevará un traje gris con chaleco de Fernández Prats, una sastrería que, según el citado medio, tarda en realizar un traje unas 60 horas.