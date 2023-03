Dani Martín zanja los rumores de reunión de El Canto del Loco: "Sería un fracaso"

El pasado 2022 —y lo que va de 2023— ha sido un año de separaciones de grupos y de giras de despedida. De hecho, Dani Martín fue objeto de rumores sobre su retirada el pasado mes de diciembre, después de publicar en redes sociales que necesitaba parar tras la gira.

"Hay muchos más seres humanos que quieren entender lo que uno escribe, que los que quieren hacer que otros lean lo que ellos quieren sacar como titular. Así que me quedo con los cientos de miles de personas que entendieron el mensaje de lo necesario que es parar para volver, lo necesario que es tener algo que contar, lo necesario que es contar cosas de verdad. Y hasta que no lo tienes, es mejor parar. Eso es lo que me pasó. Creo que el año pasado hicimos una gira increíble. Para mí la más bonita de mi vida. Y ahora toca parar para que cuando volvamos esté, por lo menos, a ese mismo nivel"

El cantante ha zanjado también los rumores de reunión con El Canto del Loco, ante las preguntas de El HuffPost en la alfombra roja de los Premios Dial, celebrados este jueves en Santa Cruz de Tenerife.

"Espero que no se reúnan ningún día porque sería un fracaso para mi carrera", explicaba.

El músico madrileño, autor de temas como Cero, ha detallado que no lo han hecho, además, por lo fructífera que ha sido tanto su carrera en solitario como la de sus excompañeros, El Pescao y Chema. "Seguramente El Canto del Loco no ha vuelto porque me ha ido bien, bueno y a mi primo (El Pescao) también y a Chema", ha detallado.

"Nadie ha levantado el teléfono ni nos hemos llamado para que vuelva El Canto del Loco, esa es la verdad", ha añadido. "Nadie ha querido volver ni por dinero ni por tener una luz que no le correspondía. Hemos sabido vivir el presente que nos tocaba", ha zanjado.

El cantante, que ha recibido esta noche el premio a la trayectoria, también ha dejado claro que no se va a retirar.