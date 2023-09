Daniel Sancho no solicita el perdón real 

Daniel Sancho, a la espera de juicio por el asesinato confeso de Edwin Arrieta en Tailandia, tenía una opción a un 'regalo' de la reina de ese país. Con motivo de su cumpleaños, el 12 de agosto, es festivo en todo el país y se celebra asimismo el Día de la Madre. También con motivo de su onomástica, permite un vis a vis el 30 de septiembre a los presos que lo soliciten.

Sin embargo, como recoge La Razón, Sancho no puede acogerse a ese privilegio por no cumplir los requisitos. Según recoge el citado medio, el portavoz de la familia Ramón Chipirrás ha confirmado que "no ha solicitado el perdón real y se encuentra además a la espera de poder encontrar un nuevo letrado tailandés que le represente en el procedimiento judicial".

Sancho, que está a la espera de que la policía Tailandesa cierre la investigación, "actualmente no puede optar a ninguna concesión real, al no haber sido juzgado ni sentenciado", agrega el diario.

Explica La Razón que, tras el juicio, y una vez cumplido un tercio de la pena, podría tener opción de solicitar el perdón del rey de Tailandia, que podría traducirse en una conmutación o reducción de la pena o incluso una liberación. Ese privilegio queda a merced de lo que quiera el monarca.