Darling Arrieta, sobre la actitud de Rodolfo Sancho en los días de juicio: "No hay sentimientos"

El juicio contra Daniel Sancho continúa en Tailandia. Este dio comienzo la semana pasada y está previsto que se prolongue hasta el próximo 3 de mayo. Y, aunque el juez ha pedido que nada de lo que ocurra en la sala trascienda a la prensa, hay personas cercanas al caso que están atendiendo a los medios de comunicación.

Una de ellas es la hermana de la víctima, Darling Arrieta. Esta ha declarado ante las cámaras de varios programas de televisión españoles. La última vez lo ha hecho en la noche del viernes, en el programa de Telecinco ¡De viernes!.

Esta ha hablado acerca de distintos aspectos que tienen que ver con el juicio. Uno de ellos ha sido la actitud de Rodolfo Sancho, padre de Daniel, a la hora de atender a los medios, así como en las entradas y las salidas de la corte provincial de Koh Samui, en la que se está desarrollando el juicio.

El actor suele aparecer con una sonrisa. La hermana de Arrieta opina que "no hay sentimientos". "No sabe que hay unos padres en otro lugar del mundo que no van a poder ver a su hijo y que, aparte de eso, les ha tocado vivir todo esto", ha añadido en sus declaraciones al programa de televisión, que ha recogido Lecturas.

Sobre esta sonrisa se han pronunciado múltiples expertos tanto en psicología como en comunicación no verbal. "La sonrisa es la expresión humana menos fiable y es un gesto relacional, que podemos hacer deliberadamente", aseguraba una experta en lenguaje no verbal en el mismo programa la semana pasada.

Esta aseguró, además, que se trata de un actor. "Hay que ser prudente en el análisis", puntualizó. "Se puede meter en el papel y en estos movimientos con más facilidad". "Sí, afloran emociones, pero tiene mucho de protección, de no decir todo lo que quiere contar", concluyó.