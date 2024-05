El anillo que luce Letizia en las fotografías del 20º aniversario de su boda con Felipe no es su alianza

El próximo 22 de mayo los reyes Felipe y Letizia cumplen 20 años casados. Con motivo de este aniversario redondo, desde casa real han compartido una galería de imágenes de la pareja junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Uno de los detalles que se puede observar en las mismas es que Letizia no lleva su alianza de casada. Aunque esta no es ninguna novedad, dejó de llevarlo en 2011 y no fue hasta el pasado 2019, según Vanitatis, que volvió a lucir anillos de forma regular.

La pieza que lleva en su dedo la reina es, según la ya citada publicación, un anillo de la firma italiana Coreterno. Lo estrenó en la Pascua Militar de 2023 y lleva inscrita la siguiente frase: "Amor che tutto move". En castellano, significa "el amor todo lo mueve", que es una cita que está inspirada en la Divina Comedia de Dante.

Desde que la portara por primera vez al acto del Día de Reyes del pasado 2023 se ha tornado habitual ver a la reina con este anillo que tiene otra inscripción en el interior, que está inspirada en en una balada inglesa de origen medieval: "Mientras yo exista, serás amado".

La familia real GTRES

La pieza está disponible en la página web de la marca, que lo vende a un precio de 1.305 dólares, lo que equivale a 1197,86 euros. Se elabora a mano y, entre las fotografías que hay disponibles en la misma página hay unas cuantas de Letizia luciendo el anillo en cuestión.

Y así lo señalan en la descripción del producto, en la que detallan que se sienten "realmente honrados por este alto honor" de que la reina luzca su diseño.