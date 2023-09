El rey Juan Carlos llega a Sanxenxo para participar en las regatas

El emérito está de vuelta en España. Tal y como han informado medios como El Comercio, el rey Juan Carlos ha aterrizado este lunes a las 13:35h en el aeropuerto Peinador de Vigo para trasladarse posteriormente a la localidad pontevedresa de Sanxenxo.

Allí se prevé que participe en la octava edición de la Regata Rey Juan Carlos I, que tendrá lugar entre el jueves y el domingo. Según el calendario del Real Club Náutico de Sanxenxo, se espera que la participación del emérito sea el jueves a las 16:00h en la categoría 6 metros, donde se subirá a bordo del 'Bribón'.

Durante su estancia, como viene siendo habitual desde que se marchó a Abu Dabi, el emérito se quedará en casa de su amigo Pedro Campos, quien le ha recibido a pie de pista.

El rey Juan Carlos aterrizando en Vigo este lunes. Angel Trotter

Se trata de la cuarta visita del rey Juan Carlos a España desde que se marchó al país árabe en agosto de 2020. En mayo de 2022 visitó por primera vez España, en un viaje también a Sanxenxo que acaparó gran expectación y que acabó con una conversación en Zarzuela con Felipe VI y un encuentro familiar.

También lo hizo el pasado mes de abril, cuando visitó tanto El pasado mes de abril visitó Sanxenxo y Vitoria, donde tuvo una revisión médica y, a finales de julio, visitó de nuevo la localidad gallega para participar en las regatas.

A menos de 15km de Felipe VI

En esta ocasión, no hay previsto encuentro con el rey Felipe VI, pero ambos coincidirán en Pontevedra este jueves. Mientras Juan Carlos estará en Sanxenxo, Felipe inaugurará por la tarde el Foro La Toja-Vínculo Atlántico en este enclave del municipio de O Grove, a unos 15 kilómetros de Sanxenxo, si bien la Casa del Rey no ha concretado si habrá o no un encuentro con su padre.

Ambos sí estarán juntos el próximo 31 de octubre en la celebración familiar de carácter privado que tendrá lugar en el Palacio de El Pardo tras la jura de la Constitución ante las Cortes por parte de la princesa Leonor en su 18 cumpleaños.