Elon Musk y Mark Zuckerberg se citan para una pelea

Elon Musk y Mark Zuckerberg son dos de los grandes magnates tecnológicos de la actualidad. El primero es el polémico dueño de Twitter y el segundo el responsable de Meta, la empresa de Facebook e Instagram, pero no están de actualidad por alguna novedad en sus redes sociales.

Musk y Zuckerberg son noticia por haberse citado para una pelea en una jaula en Las Vegas. Todo empezó cuando el dueño de Twitter respondió a un hilo en el que se explicaban los planes del jefe de Facebook para desarrollar una nueva red social que compita con Twitter y que sea dirigida con "cordura".

"Estoy listo para una pelea en una jaula si él lo está", escribió Musk, ante lo que Zuckerberg no tardó en responder. El responsable de Meta publicó una captura del tuit en sus stories de Instagram con la frase "envíame la localización".

Como era de esperar, Musk no se ha cortado y ha enviado una propuesta a Zuckerberg: Vegas Octagon, un reconocido lugar en el que se celebran peleas y campeonatos de artes marciales. Durante toda la noche, Musk no ha dejado de bromear con el tema y ha asegurado que él no entrena jamás, solo cuando tira en el aire a sus hijos y los recoge.

En el lado contrario está Mark Zuckerberg, que entrena artes marciales desde hace años y ha participado en campeonatos, ganando incluso una medalla de oro con su equipo.

Sobre si se producirá la pelea, responsable de comunicación de Meta han confirmado a la BBC que "la historia habla por si sola", remitiéndose al intercambio de mensajes entre los empresarios.