Esta es la canción de Navidad que ha destronado a Mariah Carey en 2023

Sí. Ha habido un tema que ha superado al mítico All I want for Christimas is you, de Mariah Carey. Lo ha hecho en la lista Hot 100 de Billboard que la publicación saca cada vez que se aproxima la Navidad. Este ranking llevaba encabezado por la neoyorquina los últimos cuatro años, desde 2019, hasta este año.

Lo ha destronado el tema de Brenda Lee, Rockin' Around the Christmas Tree. Este, que fue grabado en 1958, alcanzó una mayor popularidad en 1990, dado que fue escogida como parte de la banda sonora de Solo en casa. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha logrado imponerse al ya clásico villancico de Carey.

Y este no es el único hito que ha conseguido al alcanzar en esta ocasión el número 1 en esta lista de Billboard. Según ha compartido la misma revista, la canción de Lee ha roto dos récords.

Por un lado, el de espera más larga entre la fecha de lanzamiento y el momento en el que ha logrado ascender hasta el primer puesto del ranking. La artista lo publicó en 1958 y ha tardado un total de 65 años en llegar hasta el top 1.

Y, por otro lado, se ha convertido en el single que más tiempo ha tardado en llegar a la cima de la lista desde que logró entrar en la misma. Rockin' Around the Christmas Tree se hizo con una posición en este Hot 100 el 12 de diciembre de 1960. Pero no ha liderado la lista hasta el 9 de diciembre de 2023.

No sabía que aparecería en Solo en casa

Este año, Brenda Lee se ha dirigido a sus seguidores a través de su canal de TikTok. La artista ha compartido varios vídeos y en alguno habla sobre este tema en concreto. Lee considera que Rockin' Around the Christmas Tree es la canción que la situó en el mapa. "Y eso fue por la película Solo en casa", opina.

"Sólo sonaba durante un minuto", comenta Lee, "y arrasó". "Yo ni siquiera sabía que aparecía en la película, porque no te tienen que pedir permiso, te tienen que pagar, pero no necesitan preguntarte", añade. Y reconoce que se ha convertido en su "canción insignia".