Fabiola Martínez responde a las palabras más duras de Bertín Osborne

Fabiola Martínez es una de las protagonistas de las portadas del corazón de este miércoles. Precisamente Lecturas le dedica su primera a los dimes y diretes de los últimos días con su expareja, Bertín Osborne. "En exclusiva, contamos todos los detalles del tenso momento que se vivió en la casa, donde Fabiola tuvo con él un gesto incuestionable de su enfado. Ni siquiera cuándo anunciaron su separación a principios de 2021 su relación era tan gélida como ahora", asegura la publicación.

Todo comenzó cuando el cantante de rancheras afirmó en Déjate querer, el programa de Paz Padilla en Telecinco, que nunca había estado enamorado. "He sentido lo que es estar muy bien en pareja, pero muy enamorado o muy enchochado yo creo que no", sostuvo. Tras agregar que no echaba de menos estar en pareja —en enero de 2021, Osborne y Martínez hicieron pública su separación tras casi 20 años de relación—, agregó: "Estoy fenomenal solo".

Estas palabras cayeron como un jarro de agua fría a su exmujer, que reaccionó confesando su sorpresa en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3: "Que lo diga teniendo dos hijos, me duele mucho".

Fabiola Martínez está hundida después de escuchar a Bertín Osborne admitir en un plató que nunca ha estado enamorado. La revista #Lecturas tiene todos los detalles del tenso momento vivido entre ellos tras su cruce de reproches en público https://t.co/9jno4PNDl3 — Lecturas (@Lecturas) March 1, 2023

"Yo estaba muy enamorada y me separé. Lo que más me costó en la separación fue entender que no me quería, pero que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho. Entiendo que está haciendo su nueva composición pero no a mi costa, ni a costa de mis hijos", defendió Martínez, presidenta de la Fundación Osborne.

Tras escuchar a su exmujer, Osborne publicó un vídeo explicando que lleva toda su vida intentando averiguar qué es estar enamorado y que se casó porque quiso hacerlo. "he estado enamorado de la forma convencional que todos piensan, porque para mí es otra cosa. Me casé con Fabiola porque no es que estuviera enamorado de ella, es que estaba fundido, muerto por ella", recalcó.

🌟Bertín Osborne ha querido hacer una aclaración sobre sus desafortunadas palabras sobre que nunca había estado enamorado. Ayer Fabiola en el programa de Sonsoles dijo estar molesta (con toda su razón) 👇 pic.twitter.com/YIecSzw5wg — Seram1 (@Seram110) February 25, 2023

A todas estas declaraciones se han sumado en las últimas horas las palabras de Eugenia Osborne, hija del cantante, quien ha tratado de quitar hierro al asunto: "Conociendo a mi padre, no creo que se refiriese a que no la quisiera. La ha querido, la ha adorado y era todo para él porque lo he hablado muchas veces con él".

"Él tiene su manera de querer", ha defendido.