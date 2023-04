Fernando Alonso bromea sobre la teoría que lo relaciona con Taylor Swift

Los looks de Taylor Swift en 'The Eras Tour'.

Taylor Swift está inmersa en su gira The Eras Tour en la que ha agotado todas las entradas después de que la web de Ticketmaster no pudiera soportar toda la demanda. Por eso los afortunados que han conseguido ir a alguno de los conciertos no dudan en compartir vídeos de la cantante en redes sociales.

En las últimas horas ha corrido como la pólvora uno en el que la artista hacía un 33 con las manos mientras cantaba la canción 22. Un gesto que los fans de Fernando Alonso han interpretado como un guiño al piloto, que lucha por conseguir su victoria número 33.

Sin embargo, la razón para el gesto no es otra que la edad actual de Swift, aunque eso no ha impedido a algunos tuiteros dar cancha a una loca teoría que relaciona a la cantante con el piloto. La artista está soltera después de romper con el actor Joe Alwyn después de seis años años.

Alonso se ha sumado a las bromas y ha publicado un vídeo en su cuenta de Tik Tok con una de las canciones de Swift, Karma, y un guiño a todos sus seguidores.