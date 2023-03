Gerard Piqué se pronuncia rotundo sobre la canción de Shakira y Bizarrap

La canción de Shakira y Bizarrap sigue trayendo cola. Después de que la artista volviera a interpretar su exitoso single en el programa de Jimmy Fallon, ahora es Piqué quien se ha pronunciado sobre la canción, cargada de pullas hacia él.

El exfutbolista ha concedido una entrevista este martes a la emisora Rac1 en la que le han preguntado si ha escuchado la canción y qué opina de ello. "Sí, claro. No voy a hablar del tema, no creo que toque. Las personas que son padres tiene una responsabilidad de intentar proteger a los hijos. No voy a decir más al respecto y no tengo ganas de hablar más del tema", ha declarado rotundo Piqué.

A lo largo de la conversación le han preguntado en varias ocasiones cómo afrontó la ruptura con Shakira, que se confirmó en junio del año pasado y de la que se han ido conociendo detalles hasta ahora. "Yo estoy bien. La frase 'cuando te haces mayor, querer es dejar marchar" no estaba preparada. En mi vida estaban pasando muchas cosas. Cada uno toma las decisiones que considera", ha asegurado el exdeportista.

"Solo quiero que mis hijos estén bien", ha insistido. Piqué y Shakira son padres de Milan, de diez años, y Sasha, de ocho.

La colombiana está estos días en Nueva York con sus hijos, con los que ha paseado por la ciudad en sus ratos libres. Además, en las últimas horas se han publicado unas imágenes de la cantante después de su intervención en el programa de Jimmy Fallon con el rostro algo desencajado.

Se espera que a partir de ahora Shakira pase más tiempo en Estados Unidos ya que la artista y Piqué llegaron a un acuerdo para que ella pudiera mudarse a Miami con sus hijos.