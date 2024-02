Hovik habla así de claro cuando le preguntan su opinión sobre la meritocracia

Hovik Keuchkerian acumula en su filmografía multitud de títulos. En los últimos años, sus papeles en proyectos como La casa de papel o Antidisturbios han hecho que su popularidad aumente considerablemente. Sin embargo, el estilo de vida del actor no ha variado especialmente.

Dos de sus últimos trabajos han sido Un amor, donde ha trabajado bajo las órdenes de Isabel Coixet, y Reina Roja, la adaptación a la pequeña pantalla de la novela de Juan Gómez-Jurado. Y es con motivo del reciente éxito en los Premios Goya de la primera y el próximo estreno de la segunda que ha atendido a El Español.

Durante su entrevista, el actor ha explicado que suele ser selectivo con las entrevistas que concede, "pero que no me llamen de un colegio porque ahí sí que voy. Me interesa mucho hablar con los chavales", ha explicado. Entonces, el periodista le ha preguntado qué es lo que les suele contar a los más jóvenes.

A continuación, le ha preguntado si cree en la meritocracia. "Meritocracia sería que si te lo curras implica que vas a llegar", ha asegurado el actor. "Pero es que no es así", ha añadido. "Y yo creo ciegamente, porque me ha funcionado, en el arte de la repetición", ha proseguido en su discurso.

"Entonces, si yo tiro mil veces un directo de izquierda, lo voy a tirar bien. Ahora, si lo tiro un millón, lo voy a tirar bien y lo voy a tirar cada vez que lo necesite. ¿Eso implica que vaya a ganar el combate? No, pero me acerca", ha continuado su explicación.

El actor ha indicado que hay varios factores que pueden "aumentar mis posibilidades" a la hora de hacer ese directo. Pero "claro, esto te lo estoy diciendo con 51 años y después de todo lo que he tenido la suerte de vivir", ha contrapuesto. "Ahora, si tú consideras que por creer en un sueño y por trabajar mucho lo vas a conseguir, cometes el error más grande de tu vida", ha concluido.