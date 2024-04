Iñaki Urdangarin cumple su condena: qué cambia con su libertad 

El 18 de junio de 2018 Iñaki Urdangarin se convirtió en el primer pariente del rey —y antiguo miembro de la familia real— en entrar en prisión. El entonces marido de la infanta Cristina y cuñado de Felipe VI ingresó en la cárcel de Brieva (Ávila) después de ser condenado a cinco años y diez meses por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias por su papel en el Caso Nóos. Este martes, el que fuera duque de Palma termina de cumplir su condena y será un hombre totalmente libre.

Urdangarin podrá ejercer su libertad como considere, pero seguirá manteniendo los antecedentes penales en su expediente durante los próximos cinco años, siempre que no cometa otro delito en ese tiempo. Además, el exjugador de balonmano tendrá algunos impedimentos derivados de su condena como la prohibición de ser miembro de un jurado o participar en algunos voluntariados. Tal y como recoge EFE, tampoco podrá acceder a determinados trabajos.

A pesar de que cumple su condena este martes, Urdangarin está en libertad condicional y fuera de prisión desde marzo de 2022, una vez cumplió dos tercios de la condena. Un año antes, el exduque de Palma había logrado el tercer grado que le permitió mudarse a la cárcel alavesa de Zaballa, donde pernoctaba de lunes a jueves. El resto de noches dormía en la casa de su madre, Claire Liabert, a la que se mudó definitivamente en junio de 2021 después de que se le concediera el permiso para completar allí el resto de su condena.

Ese permiso se le otorgó por buen comportamiento y por haber conseguido un empleo en el bufete de abogados Imaz & Asociados donde conoció a su actual pareja, Ainhoa Armentia, con la que vive desde principios de año en Vitoria.

Según publicó el pasado fin de semana El País, al contrario de lo que se había rumoreado en los últimos meses, Urdangarin actualmente no tiene trabajo. A pesar de que se informó de que el exmarido de la infanta Cristina había conseguido un nuevo empleo en una constructora de la capital alavesa, según ha explicado la periodista Silvia Taulés al periódico es Armentia la que está actualmente trabajando allí y no Urdangarin. El exdeportista estaría cobrando la pensión de 463,21 euros que le corresponde como antiguo preso.

El divorcio con la infanta Cristina y el alejamiento de la familia real

Urdangarin arranca esta nueva etapa de libertad cada vez más lejos de la familia real después de haber firmado el divorcio con la infanta Cristina a principios de este año sin que trascendieran demasiados detalles sobre el acuerdo más allá de que el exjugador de balonmano no tendría que pagar un pensión a sus hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin anunciaron que habían decidido "interrumpir" su matrimonio en enero de 2022, días después de que la revista Lecturas publicara las primeras imágenes del exdeportista con Ainhoa Armentia paseando por una playa del País Vasco francés.

El que fuera el yerno favorito de Juan Carlos I conoció a su actual pareja en el despacho de abogados en el que ambos trabajaban en 2021 y desde entonces mantienen una relación, mudándose juntos a principios de este año. A pesar de que ni la pareja ni los hijos de Urdangarin se han querido pronunciar sobre esta relación, se sabe que Pablo, el segundo de los hijos de los exduques de Palma, sí conoce a Armentia.

Con la firma del divorcio no solo se formalizó la situación entre la infanta y Urdangarin, sino que supuso la pérdida total de la protección de casa real con la retirada del equipo de escoltas en febrero de este año. A pesar de que el exdeportista se mostró reticente a que se le retirara la seguridad, desde el Ministerio del Interior aseguraron a medios como Vanitatis que no tenía sentido que los hijos de la infanta Cristina no tuvieran protección e Iñaki Urdangarin sí.

Cuando Irene Urdangarin, la pequeña de los hijos del exmatrimonio, cumplió 18 años en junio de 2023 y dejó de tener escolta comenzaron a ponerse en marcha los trámites para retirársela también al exjugador del balonmano, formalizándose con el divorcio. Una vez cumplida su condena por corrupción, Urdangarin comienza una nueva etapa al margen de la familia rey mientras la infanta Cristina está cada vez más presente en la vida pública.