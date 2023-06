Iñaki Urdangarin insiste en mantener su escolta

Europa Press via Getty Images

Después de la separación de la infanta Cristina, el futuro de Iñaki Urdangarin estaba marcado por otra fecha, la de la mayoría de edad de Irene Urdangarin. La pequeña de los cuatro hijos del exdeportista y la infanta cumplió 18 años el pasado 5 de junio y el plan es que a partir de ahora el divorcio se formalice y que Iñaki Urdangarin deje de tener escolta.

Fue en marzo cuando el Ministerio del Interior comenzó a gestionar el proceso de retirada del equipo de seguridad del exduque de Palma para que el cambio se hiciera efectivo al mismo tiempo que el de su hija, que ha perdido la escolta al alcanzar la mayoría de edad.

Sin embargo, según informa en exclusiva Vanitatis, Iñaki Urdangarin todavía tiene un dispositivo de seguridad y no parece que vaya a perderlo pronto ya que exige que se mantenga mientras cumpla condena por su implicación en el Caso Nóos. Al parecer, Urdangarin habría trasladado a Interior que su procedimiento judicial fue muy mediático, por lo que su seguridad no está garantizada.

Ya cuando empezaron a hacerse los trámites en marzo para poner en marcha el proceso, Interior se encontró con algunos problemas, como la reticencia de los miembros del equipo de escoltas destinado a Casa Real.

Urdangarin, que entró en prisión en junio de 2018 y actualmente se encuentra en régimen de libertad condicional, habrá cumplido su condena por prevaricación, malversación, fraude a la Administración, delitos fiscales y tráfico de influencias en 2024. Sin embargo, según citan fuentes de Interior a Vanitatis, no tiene sentido que su hija Irene no tenga escolta y que él sí la mantenga cuando ya no forma parte de la familia.