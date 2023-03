Isabel Pantoja rompe su silencio: "Lo estoy pasando mal, pero no hay otra que seguir"

Tras mantener un perfil bajo y apartado de los medios de comunicación durante varios meses, Isabel Pantoja ha roto su silencio con una entrevista exclusiva publicada este miércoles en la revista ¡Hola! En ella, ha hecho un repaso a sus 50 años de carrera y ha dado una sorprendente noticia: que ha sido invitada al Baile de la Rosa de Mónaco.

La folclórica ha iniciado ya una gira mundial con paradas en Florida, Nueva York, Los Ángeles y San Juan de Puerto Rico, entre otras ciudades, aunque ha admitido a la publicación que no ha sido nada fácil, especialmente tras la muerte de su madre en septiembre de 2021 y su hermano Bernardo en noviembre de 2022.

"Hay que seguir hacia delante y continuar con lo que venga, hasta que Él quiera, hasta que me toque", ha señalado.

La artista, que en ningún momento ha hablado de su relación con su hijo Kiko Rivera, se ha calificado como un "ave fénix", pero admite que se ha planteado más de una vez la retirada. "Pero el día que diga que me retiro es para no volver, así que le pido a Dios que me de salud para seguir unos añitos, que esté todo en su sitio y yo pueda retirarme tranquila a mi casa", aclara.

La pérdida de su madre ha sido un duro golpe para Pantoja, aunque ha admitido que la gira le ha servido como un homenaje a ella y a su hermano Bernardo. “Lo estoy pasando muy mal, aunque no hay otra que seguir, porque el público valora mucho que estés cantando, a pesar de que esté pensando en mi madre y en mi hermano del alma, que se fue hace solo dos meses y medio. Es muy duro. Pero la vida de los artistas es así", ha señalado.

Sin embargo, la cantante ha dejado claro, aunque se suba a los escenarios, lo peor del duelo es su vida personal y que incluso no sale a la calle "a no ser que sea trabajo". "Me tengo que curar… Es que cada uno lleva el duelo como lo siente. Y eso no quiere decir que yo quiera a mi madre más que los demás a la suya, para nada, sino que cada uno lleva el duelo de la forma que lo siente. Yo no siento salir a la calle a no ser que sea trabajo… No siento salir a ningún sitio… No tengo ganas", ha señalado.

Con respecto a la invitación del Baile de la Rosa de Mónaco, la tonadillera ha detallado que la recibió de la mano de su hermano Agustín, aunque se mostró incrédula, de hecho reaccionó con un "¡Venga ya con la tontería!". "Fíjate lo que es la vida, porque durante toda la mía he admirado a Grace Kelly y por Carolina he sentido siempre un cariño entrañable", ha señalado e incluso ha indicado que sentía que tenía "vidas paralelas" con Carolina de Mónaco.

Al evento, al que suele acudir la jet set europea e internacional tendrá como temática este año Bollywood y Pantoja ha dejado claro que, aunque vaya a acudir, no va a actuar.