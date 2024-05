Jane Fonda, desde Cannes: "Cuando me quedé soltera es cuando empecé a brillar. Tenía 65"

Jane Fonda es conocida por sus diversas facetas. Desde la más activista, que la ha llevado a multitud de protestas a lo largo de su vida, como las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Su faceta de actriz e, incluso, la de profesora de aerobic.

Estos días se encuentra en Cannes, donde se está celebrando una de las fiestas más importantes de la industria cinematográfica. Precisamente desde allí ha atendido a la revista Elle, en una entrevista de la que la publicación ha compartido un fragmento en su perfil de TikTok.

Durante la misma, la coprotagonista de Cómo eliminar a su jefe (9 to 5, 1980) ha apuntado que hasta que no se quedó soltera a los 65, no comenzó a "brillar". El motivo principal, según ha apuntado la actriz, es que si le "hubieran hecho sentir hermosa cuando era niña", su vida "habría sido muy diferente", ha asegurado.

La primera de las preguntas que le han planteado ha sido que qué consejo de belleza le hubiera gustado escuchar antes. "Esto es un poco diferente a la pregunta", ha comenzado a responder Fonda, "pero desearía que cuando era pequeña mi padre me hubiera dicho que era hermosa", ha revelado.

"Me dijo que estaba gorda. Bueno, no me lo dijo a mí, se lo dijo a su esposa", ha proseguido contando. "Él tuvo cinco esposas y se lo decía a ellas y ellas me lo decían a mí: 'Tienes que perder peso", ha continuado con su relato. "Entonces, desarrollé un trastorno alimentario. Si me hubieran hecho sentir hermosa cuando era niña, mi vida habría sido muy diferente", ha concluido.

La siguiente pregunta que le han planteado es que cómo lo hizo para deshacerse de sus complejos. "Al fin, me casé con un hombre que pensaba que yo era guapa. Pero, ya ves, aquí está el problema: tenía que ser un hombre diciéndome que yo era especial, que era guapa", ha relatado.

"Realmente sentí que él me amaba. Fue mi tercer marido. Y cuando estaba soltera es cuando realmente empecé a brillar. Yo tenía 65 años", ha concluido.