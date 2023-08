Jennifer Aniston desvela quién le manda flores cada Día de la madre

La actriz Jennifer Aniston, de 54 años, pasó años de su vida leyendo titulares falsos acerca de si estaba embarazada. El año pasado se sinceró acerca de lo doloroso que había sido, puesto que pasó por tratamientos de fertilidad para tratar de ser madre, algo que nunca logró.

La intérprete ha concedido ahora una larga entrevista al Wall Street Journal centrada en su carrera, en la que sólo se menciona de pasada la infertilidad en un momento en el que desvela que recibe flores cada Día de la madre.

Como relata WSJ, Aniston recibe este detalle de parte de su gran amigo Adam Sandler y su mujer. Juntos han protagonizado algunas películas, como Sígueme el rollo o Criminales a bordo.

Jennifer Aniston y Adam Sandler, en una alfombra roja en marzo. GTRES

"He pasado años protegiendo mi historia sobre mi in vitro. Soy muy protectora con estas cuestiones porque me da la sensación de que tengo poco que guardarme para mí misma. El mundo crea historias que no son ciertas, así que yo debería contar bien la verdad. Siento que estoy saliendo de mi hibernación. No tengo nada que esconder", afirmó la actriz el año pasado.

"Habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado", aseguró en Allure.

Aniston también desmintió entonces que su ruptura con Brad Pitt se debiera, como algunos publicaron, a que él la dejó por no ser madre. "Ese relato de que yo era simplemente egoísta, y de que solo me importaba mi carrera... Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo", ironizó.