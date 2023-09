La defensa de Daniel Sancho encuentra un salvavidas

Una novedad en el caso Daniel Sancho podría suponer un argumento favorable a la defensa del hijo del actor Rodolfo Sancho, que permanece en prisión en Tailandia tras haber confesado el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Según informa Telecinco, podrían esgrimir un billete de avión del 23 de agosto, que sería un pasaje de vuelta. Eso podría valerle a su defensa para intentar demostrar que no hubo premeditación por parte de Sancho.

Esa premeditación supone una gran diferencia en las posibles condenas. La cadena televisiva recoge que el código penal tailandés establece ejecución, cadena perpetua o una condena de cárcel de entre 15 y 20 años en los casos de homicidio premeditado. Si no hay premeditación, la condena oscila entre los 3 y los 15 años.

Por otro lado, las autoridades tailandesas están investigando a Big Joke, el número 2 de la policía —encargado de la investigación del caso Daniel Sancho—, y algunos de sus subordinados por unos supuestos fondos ilegales de apuestas online y presuntos pagos a periodistas.

Según EFE, el subdirector de la Policía Nacional ha admitido haber pagado a tres o cuatro periodistas, pero que no les solicitó a "hacer nada específico" y que tampoco los profesionales se le acercaron para pedirle dinero. Justificó que realizó los pagos simplemente porque "se sabe que los periodistas no están bien pagados". También ha declarado que no tiene "ninguna conexión con las páginas de juego de azar".