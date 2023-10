La reflexión de Britney Spears al hablar de sus fotos desnuda en redes sociales

En los últimos meses, Britney Spears ha estado en el centro de todas las miradas por su próxima publicación de las memorias La mujer en mí, en las que habla de la relación con su padre, de su aborto durante su noviazgo con Justin Timberlake o de cómo ha gestionado la tutela legal a la que estaba sometida.

En su libro también ha hablado de las comentadas publicaciones que suele hacer en Instagram, donde ha publicado varias imágenes en topless y desnuda que han tenido que enfrentarse a la censura de la red social. De hecho, por este motivo y por escribir en ella que su padre la había tratado como "un perro" se cerró Instagram a finales de 2022.

Sus imágenes con poca ropa han sido criticadas por muchos y tomadas como una liberación a tantos años de presión por otros, pero Spears da la respuesta a por qué las ha publicado en su libro.

"Sé que muchas personas no entienden por qué me encanta tomarme fotos desnuda o en vestidos nuevos", empieza diciendo la cantante. "Pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, presionados y posados para la aprobación de otros, entenderían que obtengo mucha alegría al posar de la manera en que me siento sexy y al tomar mi propia foto", señala.

Estas imágenes no solo crearon revuelo entre sus seguidores, también con su exmarido Kevin Federline y sus hijos Preston, de 18 años, y Jayden, de 17, quienes lo han calificado como una "llamada de atención".

"Es como si tuviera que publicar algo en Instagram para llamar la atención", dijo Jayden a la televisión ITV de Reino Unido. "Esto ha continuado durante años y años y años y existe una gran probabilidad de que esto nunca se detenga realmente", señaló.

Federline apuntó en la misma cadena que trata de decirles a sus hijos que las publicaciones de su madre "solo otra forma con la que ella intenta expresarse", aunque calificó la situación como "difícil" para los chicos.

"No puedo imaginar cómo se siente ser un adolescente y tener que ir a la escuela secundaria", recalcó. "¿Quién sabe cuántas personas les preguntan al respecto o les hablan de ello?", se preguntó.