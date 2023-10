Las primeras imágenes de Rosalía y Jeremy Allen White juntos

Hace una semana surgieron los primeros rumores que apuntaban hacia un posible romance de Rosalía y el actor Jeremy Allen White. Según la web de tips y famosos Deux Moi, la motomami y el protagonista de The Bear habrían sido vistos yendo al cine y cenando en Los Angeles.

Este lunes, la cuenta de X (antes Twitter) Cravemedia ha publicado en su perfil varias imágenes de Rosalía y Allen White paseando juntos en la ciudad californiana.

En las imágenes la artista y el actor aparecen vestidos de forma casual y paseando de manera relajada por diferentes puestos de lo que, según algunos usuarios de la red social, es el Farmers Market de Los Angeles.

De hecho, en una de las instantáneas, el intérprete aparece cargando varios ramos de flores.

Por ahora las informaciones sobre un posible romance no son más que rumores, pero estas imágenes no hacen más que avivarlos. En los últimos días algunos fans de Rosalía ya están expectantes ante una posible relación de la artista, mientras que otros no se han mostrado tan emocionados con la noticia ya que han recordado los supuestos problemas con el alcohol de Jeremy Allen White.

Rosalía no se ha pronunciado sobre su vida personal desde que confirmó su ruptura con Rauw Alejandro en julio asegurando a sus seguidores que no había que montarse "películas", aludiendo a la supuesta infidelidad del puertorriqueño.

La cantante todavía tiene pendiente lanzar su colaboración con Björk, una canción protesta para luchar contra las granjas de peces en Islandia, que en principio iba a salir el 27 de octubre pero aún no se ha publicado. Rosalía nunca ha ocultado que es fan de la artista islandesa y, de hecho, aprovechó Halloween para vestirse como ella y replicar uno de sus looks más memorables, el del vestido cisne.