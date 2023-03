Laura Pausini y Paolo Carta se casan tras 18 años de relación

El 2023 será un año especial para Laura Pausini. Según ha informado Il Corriere della Sera, la cantante se casará con Paolo Carta tras 18 años de relación tal y como se ha hecho público en la web de la Municipalidad de Roma. "Considerando sus lugares y fechas de nacimiento, no hay riesgo de equivocarse: realmente son ellos", dice el medio.

El diario italiano lo califica como "un nuevo hito" para Pausini, que acaba de cumplir 30 años de carrera profesional, pero en esta ocasión a nivel personal. También recuerdan que la pareja ya intentó casarse en 2021, pero las restricciones de la pandemia de la covid-19 truncaron sus planes. Por el momento, se desconoce la fecha, los invitados y dónde se celebrará el enlace, más allá de Roma.

La cantante se ha pronunciado en más de una ocasión sobre su intención de casarse con Carta incluso como forma de reivindicar los derechos LGTBI y el matrimonio igualitario en Italia. En un late night mexicano presentado por el presentador René Franco, Pausini dijo que no se casaría hasta que su mejor amiga lesbiana también pudiera hacerlo.

"Es una cosa realmente de derechos humanos, enfrente de Dios yo estoy casada con él en el momento en el que elijo estar con él y no traicionarlo. No necesito el documento mismo, si el documento es una cosa realmente real, burocrática, lo haremos cuando es necesario y también como protesta. Si mis amigos gais no se pueden casar por qué yo me voy a casar", declaró entonces.

Según ha contado el matrimonio no significa más que un trámite. "Yo creo que yo soy su esposa porque hemos elegido vivir juntos y realmente hemos cumplido lo que una pareja seria hace después de tanto tiempo, diez años en los que nos hemos prometido cosas serias. No necesito un documento para amar. Si lo necesitamos porque burocráticamente lo necesitamos, lo haremos", añadió entonces.

Pausini conoció a Carta, 11 años mayor que él, en 2005 tras un concierto en París, ya que su pareja es productor y guitarrista. Sin embargo, Pausini no quiso dejarse llevar en un primer momento porque Carta estaba recién separado de su expareja Rebecca Galli, con la que tiene tres hijos de entonces 12, 11 y 3 años.

"Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños", declaró en una entrevista.

La pareja no ha dejado de mostrar su amor todos estos años en redes sociales, especialmente desde el nacimiento de su hija en común, Paola, que tiene 10 años. "Cuando en mis canciones deseo que os enamoréis... deseo que seáis como nosotros que, después de 16 años, nos queremos como el primer día", escribió en 2021 con motivo de San Valentín.